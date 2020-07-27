2020 Kurban Bayramı ne zaman? Arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı resmi tatili kaç gün?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2020 Kurban Bayramı ne zaman? Arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı resmi tatili kaç gün?

Dini bayramlarımızdan birisi olan Kurban Bayramı 2020 senesi içerisinde ne zaman hangi gün olacağı merak ediliyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek detaylarını haberimizde aktaralım.

2020 Kurban Bayramı ne zaman? Arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı resmi tatili kaç gün?
27.07.2020 12:00 | Son Güncelleme: 27.07.2020 12:03

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere dinimizde 2 bayram vardır. Ramazan Bayramı 2 ay önce idi ve Kurban Bayramı'na ise çok az kalmış durumda. Kurban Bayramı 4 gündür, haliyle 4 gün tatil olacaktır. Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma'ya denk gelmektedir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak olup 3 Ağustos Pazartesi günü ise sona erecektir. Kurban Bayramı Arife günü ise 30 Temmuz Perşembe günü olacaktır. Ayrıca Kurban Bayramı'nın 1. gecesi 30 Temmuz perşembeyi 31 Temmuz cumaya bağlayan gecedir.

KURBAN BAYRAMI HANGİ TARİHLERDE OLACAK? KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Kurban bayramı 4 gün sürecektir. Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma günü olacak ve 4. gün 3 Ağustos Pazartesiye kadar devam edecektir. Yani Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri Kurban Bayramı tatili olacaktır.

Kurban Bayramı Arefe günü : 30 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 1. günü : 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. günü : 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. günü : 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. günü : 3 Ağustos Pazartesi

KURBAN BAYRAMI RESMİ TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı 4 gün olacağı için tatil de 4 gün sürecektir. Kurban Bayramı tatili 31 Temmuz Cuma'dan başlayacak olup 3 Ağustos Pazartesi'ye kadar devam edecektir. Bu günler arasındaki tüm günler resmi tatildir.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

2020 yılı için Kurban Bayramı Arefe günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk gelmektedir. Arefe gününden 1 gün sonra ise Kurban Bayramı 1. günüdür.

KURBAN BAYRAMI ARİFE GÜNÜ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı Arefe günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk gelmektedir. Arefe günü normalde yarım gün mesai oluyor. Yani yarım gün tatil oluyor. Fakat bazı iş yerleri Arefe gününü tam gün tatil ilan edebiliyor. Bu konu hakkında henüz net bir açıklama yapılmamıştır.

İlgili Haberler

Kurban Bayramı Arefe günü tatil mi? Arife günü ne zaman, hangi gün?
Kurban Bayramı Arefe günü tatil mi? Arife günü ne zaman, hangi gün?
Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı resmi tatili kaç gün sürecek?
Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı resmi tatili kaç gün sürecek?
Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında Yaşam
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları 'Kedi gibi 9 canlısın' esprisi yapıyor Yaşam
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları "Kedi gibi 9 canlısın" esprisi yapıyor
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı Magazin
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı...
'Cinsel içerikli mesaj' cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum 3. Sayfa
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü Magazin
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı Ekonomi
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
AK Parti'den 'hilafet' tartışmalarıyla ilgili açıklama: Cumhuriyetimiz gözbebeğimizdir
AK Parti'den 'hilafet' tartışmalarıyla ilgili açıklama: Cumhuriyetimiz gözbebeğimizdir
Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi
Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi
Görgü tanığı, Mersin'de 5 askerimizin şehit olduğu kazayı anlattı
Görgü tanığı, Mersin'de 5 askerimizin şehit olduğu kazayı anlattı
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Güzellik merkezleri arasında müşteri kapma kavgası sokağa taştı: 2 yaralı
Güzellik merkezleri arasında müşteri kapma kavgası sokağa taştı: 2 yaralı
Son Dakika: Kamu işçilerine verilecek ilave tediyeler bugün ödenecek
Son Dakika: Kamu işçilerine verilecek ilave tediyeler bugün ödenecek
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Haftalık burç yorumları: 27 Temmuz - 2 Ağustos burç yorumları
Haftalık burç yorumları: 27 Temmuz - 2 Ağustos burç yorumları
Diyarbakır'da güvercin oteli açıldı, içinde 1 milyon TL'lik kuş var
Diyarbakır'da güvercin oteli açıldı, içinde 1 milyon TL'lik kuş var
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan 'katil' yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Menajerler, Mohamed Elneny'i Trabzonspor'a önerdi
Menajerler, Mohamed Elneny'i Trabzonspor'a önerdi
Son Dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı
Son Dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Erdoğan, kabineyi bugün topluyor! Kurban Bayramı için yeni tedbirler alınacak
Erdoğan, kabineyi bugün topluyor! Kurban Bayramı için yeni tedbirler alınacak
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti
Merih Demiral, şampiyonluk sonrası Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala'yı Türkçe konuşturdu
Merih Demiral, şampiyonluk sonrası Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala'yı Türkçe konuşturdu
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Haydar Akar Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Şeyma Subaşı Demet Akalın Belçim Bilgin
Spor Falcao Caner Erkin Cüneyt Çakır Mehmet Topal Rıza Çalımbay
Daha Fazla Çocuk Bursa Futbolcu Instagram
Şu an buradasınız: 2020 Kurban Bayramı ne zaman? Arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı resmi tatili kaç gün? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 12:03:29. #1.14#
title