2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı sonuçları açıklandı
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2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı sonuçları açıklandı

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı sonuçları açıklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 11 Nisan'da gerçekleştirilen 2020-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 11 Nisan'da gerçekleştirilen 2020-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 11 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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