27.01.2020 09:57 | Son Güncelleme: 27.01.2020 09:57

62. Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta ünlü Staples Center'da düzenlenen geceyle sahiplerini buldu. Tüm dünyanın ilgi odağı olan gece sonrası 2020 Grammy Ödülleri kazananları 62. Grammy Ödülleri sahipleri kimler sorularının yanıtları merak edildi.

2020 GRAMMY ÖDÜLLERİ KAZANANLARI

En İyi Şarkı: Bad Guy, Billie Eilish & Finneas O'Connell

En İyi Kayıt: Bad Guy, Billie Eilish

En İyi Yeni Sanatçı: Billie Eilish

En İyi Pop Albüm: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?,Billie Eilish

En İyi Müzik Video: Old Town Road, Lil Nas X & Billy Ray Cyrus,

En İyi Country Performans: Ride me Back Home, Willie Nelson

En İyi Prodüktör: Finneas O'Connell

En İyi Solo Pop Performans: Truth Hurts, Lizzo

En İyi Grup Pop Performans: Old Town Road, Lil Nas X featuring Billy Ray

En İyi Rock Albümü: Social Cues, Cage the Elephant

En İyi Rock Performans: This Land, Gary Clark Jr.

En İyi Rock Şarkı: This Land, Gary Clark Jr. &Gary Clark Jr.

En İyi Alternatif Müzik Albümü: Father of the Bride, Vampire Weekend

En İyi Geleneksel Pop Vokal Albüm: Look Now, Elvis Costello & the Imposters

En İyi Rap Şarkı: A Lot, Jermaine Cole, Dacoury Natche, 21 Savage & Anthony White

En İyi Rap Albümü: Igor, Tyler, the Creator

En İyi Rap Şarkı Performansı: Higher, DJ Khaled feat. Nipsey Hussle & John Legend

En İyi Rap Performans: "Racks in the Middle, Nipsey Hussle feat. Roddy Ricch & Hit-Boy

En İyi R&B Albümü: Ventura, Anderson Paak

En İyi R&B Performans: Come Home, Anderson Paak feat. André 3000

En İyi R&B Şarkısı: Say So, PJ Morton, PJ Morton Feat. JoJo

En İyi Geleneksel R&B Şarkısı: Jerome, Lizzo

En İyi Dans Kaydı: Got to Keep On, The Chemical Brothers

En İyi Dans/Elektronik Albüm: No Geography, The Chemical Brothers

En İyi Country Şarkısı: Bring My Flowers Now, Brandie Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth & Tanya Tucker

En İyi Country Solo Performans: Ride Me Back Home, Willie Nelson

En İyi Country Grup Performansı: Speechless, Dan + Shay

En İyi Country Albümü: While I'm Livin, Tanya Tucker

En İyi Latin Pop Albümü: #Eldisco, Alejandro Sanz

En İyi Latin Alternatif, Rock Albümü: El Mal Querer, Rosalía

En İyi Metal Performans: 7empest, Tool

En İyi Dünya Albümü: Celia, Angelique Kidjo

En İyi Caz Vokal Albümü: 12 Little Spells, Esperanza Spalding

En İyi Soundtrack Albümü: A Star Is Born, Lady Gaga & Bradley Cooper

En İyi Soundtrack Şarkı: Chernobyl, Hildur Gu?nadóttir

En İyi Müzik Filmi: Homecoming, Beyoncé

En İyi Orkestra Performansı: Norman: Sustain, Gustavo Dudamel, (Los Angeles Philharmonic)

En İyi Klasik Albüm: Marsalis: Violin Concerto; Fiddle Dance Suite, Nicola Benedetti; Cristian Macelaru, (Philadelphia Orchestra)

En İyi Komedi Albümü: Sticks & Stones, Dave Chappelle