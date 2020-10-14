2020 en iyi telefon modelleri! En güçlü ve uygun telefon fiyatları | En güçlü 10 Android telefon modeli nedir?

AnTuTu tarafından açıklanan listede pek çok markanın farklı modelleri yer almaktadır. 2020 en iyi telefon modelleri! En güçlü ve uygun telefon fiyatları | En güçlü 10 Android telefon modeli nedir? ROG Phone 3 özellikleri, fiyatı...

2020 yılında pek çok yeni telefon modeli piyasaya sürüldü. Android modellerinin çok fazla gelişmesi ve yoğun rekabet ortamının olması sebebiyle telefon alacak isimler bu ürünleri kıyaslayarak almaya özen gösterdi. Peki, 2020 en iyi telefon modelleri! En güçlü ve uygun telefon fiyatları | En güçlü 10 Android telefon modeli nedir?

Dünyaca ünlü telefon kıyaslama platformu veya yazılımı diyebileceğimiz AnTuTu, Eylül ayının en güçlü 10 Android telefonunu listeledi.

2020 EN İYİ TELEFON MODELLERİ

Ülkemizde de aylardır çok konuşulan ve merak uyandıran Snapdragon işlemcisine sahip telefonlar, listenin başında yer alıyor.

Amiral Gemisi modelleri

(İşlemci - Telefon modeli)



Snapdragon 865 Plus - ROG Phone 3 Snapdragon 865 - OnePlus 8 Pro Snapdragon 865 - OPPO Find X2 Pro Snapdragon 865 - Plus - Galaxy Note20 Ultra 5G Snapdragon 865 - Redmi K30 Pro Snapdragon 865 - Poco F2 Pro Snapdragon 865 - Mi 10

Exynos 990 - Galaxy Note20 Ultra 5G Exynos 990 - Galaxy S20 Ultra 5G

Exynos 990 - Galaxy S20+ 5G



Orta Seviye modeller

(İşlemci - Telefon modeli)

Snapdragon 765G - OnePlus Nord Snapdragon 765G - Redmi K30 5G Kirin 810 - Huawei noba 7i Helio G90T - realme 6 Helio G90T - Redmi Note 8 Pro

Snapdragon 720G - realme 6 Pro

Snapdragon 720G - Redmi Note 9 Pro

Snapdragon 720G - Redmi Note 9S

Snapdragon 720G - OPPO Reno4 4G

Snapdragon 730G - Mi Note 10 Pro

SNAPDRAGON NEDİR?

Snapdragon; Qualcomm tarafından akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar için tasarlanan bir mobil çip üzerinde sistemdir.

EN GÜÇLÜ 10 ANDROİD TELEFON MODELİ

AnTuTu'nun açıkladığı listelere göre ROG Phone 3 en güçlü Android telefon. Peki özellikleri nelerdir?

ROG PHONE 3 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ekran özellikleri



Ekran Boyutu

6.59 İnç

Ekran Teknolojisi

AMOLED

Ekran Çözünürlüğü

1080x2340 (FHD+) Piksel

Ekran Çözünürlüğü Standardı

FHD+

Piksel Yoğunluğu

391 PPI

Ekran Yenileme Hızı

144 Hz

Ekran Oranı (Aspect Ratio)

19.5:9

Ekran Alanı

106.61 cm²

Ekran Özellikleri

HDR

Çizilmeye Dirençli Cam

DCI-P3 Renk Uzayı

HDR10

Delta-E < 1

Multi Touch

Eldiven Uyumu (GloveTouch)

Sürekli Açık Ekran (Always-on Display)

DCI-P3 113.3%

Multi Touch (10 nokta)

sRGB 153.7%

1ms Piksel Tepki Süresi

10bit Renk Derinliği

10bit (8 bit+2 bit FRC) Renk Derinliği

108.8% NTSC

270 Hz Screen Touch Response

650 cd/m² (nit) Parlaklık

1000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.)

1000000:1 Kontrast Oranı (Tipik)

Ekran Dayanıklılığı

Corning Gorilla Glass 6

Dokunmatik Türü

Kapasitif Ekran

Renk Sayısı

16 Milyon

Ekran/ Gövde Oranı

79.93 %

Batarya Özellikleri

Batarya Kapasitesi

6000 mAh

Şarj

USB Type-C

Hızlı Şarj

Var

Hızlı Şarj Gücü (Maks.)

30 W

Hızlı Şarj Özellikleri

USB-PD 3.0 (Power Delivery)

Qualcomm Quick Charge 4.0

Hızlı Şarj (30W)

USB PD (Power Delivery)

Kablosuz Şarj

Yok

Değişir Batarya

Yok

Kamera Özellikleri

Kamera Çözünürlüğü

64 MP

Kamera Özellikleri

Portre Modu (Bokeh)

Phase Detect Auto-Focus (PDAF)

Hızlı Odaklama

HDR

Perde Hızı (Shutter Speed): 32 sn

Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama

Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü

Panorama

RAW Kayıt Yapabilme

Otomatik odaklama

Coğrafi konum etiketleme

Sony Exmor Sensör (IMX686)

Zamanlayıcı

0.8µm (1.6µm) Piksel

6 Elementli Lens

79° Açılı

Flaş

Dual-LED

Çift Tonlu

Diyafram Açıklığı

1.8

Odak Uzaklığı

26.6 mm

Kamera Sensör Boyutu

1/1.7 İnç

Video Kayıt Çözünürlüğü

4320p (Ultra HD) 8K

Video FPS Değeri

30 fps

Video Kayıt Özellikleri

Dijital görüntü sabitleyici (EIS)

Time-lapse Video Kayıt

Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)

Video Kayıt Seçenekleri

720p @ 240fps

720p @ 30fps

720p @ 480fps

1080p @ 120fps

1080p @ 240fps

1080p @ 30fps

1080p @ 60fps

2160p @ 30fps

2160p @ 60fps

2160p @ 120fps

4320p @ 30fps

İkinci Arka Kamera

Var

İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü

13 MP

İkinci Arka Kamera Özellikleri

Ekstra Geniş Açı

Ekstra Geniş Açı (125°)

11mm

Üçüncü Arka Kamera

Var

Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü

5 MP

Üçüncü Arka Kamera Özellikleri

Makro (Macro) Çekim

Ön Kamera Çözünürlüğü

24 MP

Ön Kamera Video Çözünürlüğü

1080p

Ön Kamera FPS Değeri

30 fps

Ön Kamera Diyafram Açıklığı

F2.0

Ön Kamera Özellikleri

Portre Modu

HDR

27mm

77.9° Açılı

İşletim Sistemi Özellikleri

İşletim Sistemi

Android

İşletim Sistemi Versiyonu

Android 10 (Q)

Kullanıcı Arayüzü

ROG Gaming UI