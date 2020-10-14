2020 en iyi telefon modelleri! En güçlü ve uygun telefon fiyatları | En güçlü 10 Android telefon modeli nedir?
AnTuTu tarafından açıklanan listede pek çok markanın farklı modelleri yer almaktadır. 2020 en iyi telefon modelleri! En güçlü ve uygun telefon fiyatları | En güçlü 10 Android telefon modeli nedir? ROG Phone 3 özellikleri, fiyatı...
2020 yılında pek çok yeni telefon modeli piyasaya sürüldü. Android modellerinin çok fazla gelişmesi ve yoğun rekabet ortamının olması sebebiyle telefon alacak isimler bu ürünleri kıyaslayarak almaya özen gösterdi. Peki, 2020 en iyi telefon modelleri! En güçlü ve uygun telefon fiyatları | En güçlü 10 Android telefon modeli nedir?
Dünyaca ünlü telefon kıyaslama platformu veya yazılımı diyebileceğimiz AnTuTu, Eylül ayının en güçlü 10 Android telefonunu listeledi.
2020 EN İYİ TELEFON MODELLERİ
Ülkemizde de aylardır çok konuşulan ve merak uyandıran Snapdragon işlemcisine sahip telefonlar, listenin başında yer alıyor.
Amiral Gemisi modelleri
(İşlemci - Telefon modeli)
- Snapdragon 865 Plus - ROG Phone 3
- Snapdragon 865 - OnePlus 8 Pro
- Snapdragon 865 - OPPO Find X2 Pro
- Snapdragon 865 - Plus - Galaxy Note20 Ultra 5G
- Snapdragon 865 - Redmi K30 Pro
- Snapdragon 865 - Poco F2 Pro
- Snapdragon 865 - Mi 10
- Exynos 990 - Galaxy Note20 Ultra 5G
- Exynos 990 - Galaxy S20 Ultra 5G
- Exynos 990 - Galaxy S20+ 5G
Orta Seviye modeller
(İşlemci - Telefon modeli)
- Snapdragon 765G - OnePlus Nord
- Snapdragon 765G - Redmi K30 5G
- Kirin 810 - Huawei noba 7i
- Helio G90T - realme 6
- Helio G90T - Redmi Note 8 Pro
- Snapdragon 720G - realme 6 Pro
- Snapdragon 720G - Redmi Note 9 Pro
- Snapdragon 720G - Redmi Note 9S
- Snapdragon 720G - OPPO Reno4 4G
- Snapdragon 730G - Mi Note 10 Pro
SNAPDRAGON NEDİR?
Snapdragon; Qualcomm tarafından akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar için tasarlanan bir mobil çip üzerinde sistemdir.
EN GÜÇLÜ 10 ANDROİD TELEFON MODELİ
AnTuTu'nun açıkladığı listelere göre ROG Phone 3 en güçlü Android telefon. Peki özellikleri nelerdir?
ROG PHONE 3 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Ekran özellikleri
Ekran Boyutu
6.59 İnç
Ekran Teknolojisi
AMOLED
Ekran Çözünürlüğü
1080x2340 (FHD+) Piksel
Ekran Çözünürlüğü Standardı
FHD+
Piksel Yoğunluğu
391 PPI
Ekran Yenileme Hızı
144 Hz
Ekran Oranı (Aspect Ratio)
19.5:9
Ekran Alanı
106.61 cm²
Ekran Özellikleri
HDR
Çizilmeye Dirençli Cam
DCI-P3 Renk Uzayı
HDR10
Delta-E < 1
Multi Touch
Eldiven Uyumu (GloveTouch)
Sürekli Açık Ekran (Always-on Display)
DCI-P3 113.3%
Multi Touch (10 nokta)
sRGB 153.7%
1ms Piksel Tepki Süresi
10bit Renk Derinliği
10bit (8 bit+2 bit FRC) Renk Derinliği
108.8% NTSC
270 Hz Screen Touch Response
650 cd/m² (nit) Parlaklık
1000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.)
1000000:1 Kontrast Oranı (Tipik)
Ekran Dayanıklılığı
Corning Gorilla Glass 6
Dokunmatik Türü
Kapasitif Ekran
Renk Sayısı
16 Milyon
Ekran/ Gövde Oranı
79.93 %
Batarya Özellikleri
Batarya Kapasitesi
6000 mAh
Şarj
USB Type-C
Hızlı Şarj
Var
Hızlı Şarj Gücü (Maks.)
30 W
Hızlı Şarj Özellikleri
USB-PD 3.0 (Power Delivery)
Qualcomm Quick Charge 4.0
Hızlı Şarj (30W)
USB PD (Power Delivery)
Kablosuz Şarj
Yok
Değişir Batarya
Yok
Kamera Özellikleri
Kamera Çözünürlüğü
64 MP
Kamera Özellikleri
Portre Modu (Bokeh)
Phase Detect Auto-Focus (PDAF)
Hızlı Odaklama
HDR
Perde Hızı (Shutter Speed): 32 sn
Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama
Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü
Panorama
RAW Kayıt Yapabilme
Otomatik odaklama
Coğrafi konum etiketleme
Sony Exmor Sensör (IMX686)
Zamanlayıcı
0.8µm (1.6µm) Piksel
6 Elementli Lens
79° Açılı
Flaş
Dual-LED
Çift Tonlu
Diyafram Açıklığı
1.8
Odak Uzaklığı
26.6 mm
Kamera Sensör Boyutu
1/1.7 İnç
Video Kayıt Çözünürlüğü
4320p (Ultra HD) 8K
Video FPS Değeri
30 fps
Video Kayıt Özellikleri
Dijital görüntü sabitleyici (EIS)
Time-lapse Video Kayıt
Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)
Video Kayıt Seçenekleri
720p @ 240fps
720p @ 30fps
720p @ 480fps
1080p @ 120fps
1080p @ 240fps
1080p @ 30fps
1080p @ 60fps
2160p @ 30fps
2160p @ 60fps
2160p @ 120fps
4320p @ 30fps
İkinci Arka Kamera
Var
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü
13 MP
İkinci Arka Kamera Özellikleri
Ekstra Geniş Açı
Ekstra Geniş Açı (125°)
11mm
Üçüncü Arka Kamera
Var
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü
5 MP
Üçüncü Arka Kamera Özellikleri
Makro (Macro) Çekim
Ön Kamera Çözünürlüğü
24 MP
Ön Kamera Video Çözünürlüğü
1080p
Ön Kamera FPS Değeri
30 fps
Ön Kamera Diyafram Açıklığı
F2.0
Ön Kamera Özellikleri
Portre Modu
HDR
27mm
77.9° Açılı
İşletim Sistemi Özellikleri
İşletim Sistemi
Android
İşletim Sistemi Versiyonu
Android 10 (Q)
Kullanıcı Arayüzü
ROG Gaming UI