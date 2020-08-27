2020 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları nasıl öğrenilir? DGS sonuçları ertelendi mi? Binlerce adayın DGS sonuçlarını beklediği şu günlerde ÖSYM'den açıklama geldi. DGS sonuçları büyük heyecanla bekleniyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları nasıl öğrenilir?

Son dakika... 2020 DGS sonuçları heyecanla beklenirken ÖSYM'den sınav katılan adaylar için açıklama geldi. Dikey Geçiş Sınav sonuçları hakkında yapılan açıklamada Ağustos ayı içerisinde açıklanması beklenmiyor.

2020 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 9 Eylül 2020 Çarşamba günü açıklanacak.

ÖSYM TARAFINDAN DGS AÇIKLAMASI

"2020-DGS'ye giren adayların, 27 Ağustos- 01 Eylül 2020 tarihleri arasında ön lisans seviyesindeki eğitim bilgilerini Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) kontrol etmeleri ve 2020-DGS değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) seçerek onaylamaları gerekmektedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) seçme ve onaylama işlemi 01 Eylül 2020 tarihi saat 16.00'ya kadar yapılabilecektir.

2020-DGS'ye giren tüm adayların 27 Ağustos- 01 Eylül 2020 tarihleri arasında eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri, 01 Eylül 2020 tarihinde saat 16.00'da sona ereceğinden bu tarihten sonra değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Adayların bireysel olarak veya yükseköğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri işleme alınmayacaktır.

Eğitim bilgilerinde eksiklik/hata olan adayların, mezun oldukları/olacakları yükseköğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini YÖKSİS'te düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 27 Ağustos-01 Eylül 2020 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/DGS/2020/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekmektedir."

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