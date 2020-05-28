2020 bikini ve mayo modelleri; tropikal renkler, çizgili tasarımlar öne çıkıyor
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2020 bikini ve mayo modelleri; tropikal renkler, çizgili tasarımlar öne çıkıyor

Bikini, mayo, pareo, şapka ve plaj çantasından oluşan yaz koleksiyonu tanıtıldı.

2020 bikini ve mayo modelleri; tropikal renkler, çizgili tasarımlar öne çıkıyor
28.05.2020 14:29 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:33

Bikini, mayo, pareo, şapka ve plaj çantasından oluşan yaz koleksiyonu tanıtıldı. Sadeliğin hakim olduğu parçalarda, fırfır ve pencere detayları ile tropikal renkler öne çıkıyor.

E-ticaret markası Morhipo, yaz sezonunu Loves You Beach ve Morhipo Beach koleksiyonlarıyla açtığını duyurdu. Yeni koleksiyonun tanıtımını ise Soner Sarıkabadayı'nın nişanlısı ve 2015 Miss Kolombiya güzeli Madelein Lopez Camelo yaptı. Mayo, bikini, pareo, şapka ve plaj çantasından oluşan koleksiyonun uygun fiyata satışa sunulduğu belirtildi.

SADELİK ÖN PLANDA

Morhipo yaz koleksiyonu ile ilgili şu bilgileri verdi; 

"Bu yılın öne çıkan parçalarından tek renk, fırfır ve pencere detaylı mayolar ile animal print bikiniler Morhipo Beach koleksiyonunda yer alıyor. Nude tonlar bu yaz elbiselerde olduğu gibi mayo ve bikinilerde de oldukça revaçta. Beyazın şıklığı ve siyahın asaleti ise her zaman olduğu gibi bu yıl da yerini koruyor. Çarpıcı kesimleri ve tül dekolte detaylarıyla siyah bikini ve mayolar bu yaz da vazgeçilmezleriniz arasında olacak.

PLAJLARDA TROPİKAL ESİNTİLER

Mayo ve bikinilerdeki sadelik, pareo ve elbiselerde yerini canlı renklere ve çiçek desenlerine bırakıyor. Bu yıl tropikal çiçek desenli ve çizgili tasarımlar ön planda. Mavi-beyaz, kırmızı-beyaz, siyah-beyaz çizgili tasarımlarla spor şıklığının yakalanması hedefleniyor."


Kaynak: DHA

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