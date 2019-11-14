2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - İzlanda: 0 (İlk yarı)
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - İzlanda: 0 (İlk yarı)

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında İzlanda'yı konuk ediyor.

14.11.2019 21:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 21:10
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - İzlanda: 0 (İlk yarı)

A Milli Takımı, 2020 Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında 'yı konuk ediyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sol kanattan Skulason'un ortasında ceza sahası içinde savunmadan seken topu alan Traustason'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin dışarıya gitti.

8. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pası ile sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder'in topla birlikte ceza yayına doğru sokularak yaptığı vuruşta kaleci Halldorsson gole izin vermedi.

14. dakikada ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Gylfi Sigurdsson'un direkt vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarıya gitti.

30. dakikada Zeki Çelik'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top kalenin üzerinden çıktı.

Stat: Ali Sami Yen Kompleksi

Hakemler: Anthony Taylor xx, Gary Beswick xx, Adam Nunn xx

: Mert Günok xx, Zeki Çelik xx, Merih Demiral xx, Çağlar Söyüncü xx, Umut Meraş xx, Mahmut Tekdemir xx, Okay Yokuşlu xx, Ozan Tufan xx, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu xx, Burak Yılmaz xx

Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Enes Ünal, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Deniz Türüç, Nazım Sangare, Kaan Ayhan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

İzlanda: Halldorsson xx, Victor Palsson xx, Kari Arnason xx, Ragnar Sigurdsson xx, Ari Skulason xx, Bjarnason xx, Gylfi Sigurdsson xx, Bödvarsson xx, Traustason xx, Kolbeinn Sigthorsson xx, Finnbogason x (Arnor Sigurdsson dk. 24 x)

Yedekler: Kristinsson, Jonsson, Hermannsson, Fjoluson, Ingason, Fridjonsson, Eyjolfson, Anderson, Magnusson, Thrandarson

Teknik Direktör: Erik Hamren

Sarı kartlar: Ozan Tufan (Türkiye), Traustason (İzlanda)

(İHA)

Kaynak: İHA
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