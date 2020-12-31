202 Yılbaşı nedir! Google'dan 202 Yılbaşı Doodle Sürprizi! 2021 – 202 yılbaşı farkı ne? Google Doodle nedir?

Önemli gün ve olayları Doodle yapma geleneğini sürdüren Google, 2021 yılbaşına özel 202 Doodle ile dikkatleri çekti. Kafaları karıştıran 202 Doodle'ı sonrası internet kullanıcıları 202 Yılbaşı nedir! Google 202 Yılbaşı nedir sorularının yanıtını araştırdı. Peki, Google Doodle nedir? 2021 – 202 yılbaşı farkı ne?

Yeni yıla özel Doodle hazırlayan Google, tasarımındaki 202 detayı ile sosyal medyada trend oldu. 2020 yılbaşı Doodle hakkında araştırmalar yapılırken202 Yılbaşı nedir! Google'dan 202 Yılbaşı Doodle Sürprizi! Google Doodle nedir? 2021 – 202 yılbaşı farkı ne, gibi konular merak edildi.

YILBAŞI NEDİR?

Yeni yıl, yeni bir takvim yılının başladığı ve takvimin yıl sayısının bir arttığı zaman. Pek çok kültürde bu olay bir şekilde kutlanmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan takvim olan Miladi takvimin yeni yılı 1 Ocak'a (Yılbaşı) denk gelmektedir. Birçok ülke 1 Ocak'ı resmî tatil olarak belirlemiştir.

GOOGLE DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir.

İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlanmıştır. İlk animasyonlu Doodle 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır ve ilk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.

GOOGLE DOODLE 202 YILBAŞI NEDİR, NE DEMEK?

Google'ın hazırladığı Doodle yılbaşına damga vurdu. vurdu. Sosyal medyada da gündem olan '202 Yılbaşı' araması kullanıcılar tarafından, Google yanlışlık mı yaptı? sorusunu ortaya çıkardı. Sosyal medya kullanıcılarının yorumları yazım hatası olduğu yönünde görüşler bildiriliyor. Şimdiye kadar Google tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.