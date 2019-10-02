2019 YÖKDİL geç başvuru nasıl yapılır, ücret ne kadar? YÖKDİL sınavı ne zaman?

02.10.2019 11:02

ÖSYM'nin düzenlediği YÖKDİL sınavına kısa süre kala başvurularını yapamayan adaylara geç başvuru hakkı tanındı. 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak YÖKDİL geç başvuruları 2 Ekim saat 10.00'da başladı ve 23.59'a kadar devam edecek. YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar?

YÖKDİL SINAVI BAŞVURU SİSTEMİ…

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2019 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 03 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. Söz konusu sınavın başvuruları ise 13-23 Eylül 2019 tarihleri arasında alındı. ÖSYM, başvuru süresini çeşitli nedenlerle kaçıran adaylar için 2 Ekim saat 10.00'da geç başvuru süresini başlattı. Bu süre 23.59'da son bulacak. YÖKDİL geç başvuru ücreti olan 180 TL'nin de bugün içerisinde yatırılması gerekiyor.

GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE ÖDENECEK?

ÖSYM'nin adaylara tanıdığı geç başvuru süresi içerisinde yine ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile sınav ücretleri ödenecek. Geç başvuru günü içerisinde başvurusunu yapıp ücreti yatırmayanların sınava katılma hakkı olmayacak.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU İŞLEMİ NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Başvuru işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra başvuru yapabilecekler. İnternet üzerinden yapılan başvuruların ardından sınav ücreti yatırılarak başvuru tamamlanacak.