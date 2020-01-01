2019 yılına veda eden Hanife Gürdal, nikahında ailesiyle çekilen fotoğrafları paylaştı
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2019 yılına veda eden Hanife Gürdal, nikahında ailesiyle çekilen fotoğrafları paylaştı

2 hafta önce sevgilisi Kemal Ayvaz ile ani bir kararla nikah masasına oturan Hanife Gürdal, 2019 yılını uğurladığı paylaşımlarında hakkında merak edilen sorulara cevap verdi. Nikahına ailesinin katılmadığı iddia edilen Gürdal, nikahında çekilen tüm aile pozlarını paylaşarak iddialara son noktayı koydu.

01.01.2020 07:47 | Son Güncelleme: 01.01.2020 08:11
2019 yılına veda eden Hanife Gürdal, nikahında ailesiyle çekilen fotoğrafları paylaştı

Katıldığı evlilik programlarıyla kısa sürede yıldızı parlayan ve sonrasında başörtüsünü çıkardığı için aylarca konuşulan , 2 hafta önce fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturdu. Yeni yılı ailesiyle birlikte kutlayan Gürdal, dün akşam yaptığı paylaşımla hakkında merak edilen sorulara cevap verdi.

2019'U AİLE POZLARIYLA KAPATTI

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerin başında gelen Hanife Gürdal, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Apar topar nikah masasına oturduğu için ailesinin onay vermediği bir evlilik yaptığı konuşulan Gürdal'ın anne ve babasının nikaha gelmediği iddia edilmişti. "2019'u aşkla uğurluyorum" diyerek paylaşım yapan Gürdal, "Hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve birlik diliyorum. Sevmeyi bildiğiniz sevilmeyi hak ettiğiniz bir 2020 diliyorum. Biraz geçmişten en çokta yakın geçmişten çok sorduğunuz soruların cevabını verdim kaydırarak bakabilirsiniz" diyerek nikahında çektirdiği aile fotoğraflarını paylaştı.

HAMİLELİK İDDİALARINI TİYE ALMIŞTI

Öte yandan apar topar nikah masasına oturduğu için hamile olduğu konuşulan Hanife Gürdal, geçtiğimiz günlerde eşiyle bir paylaşarak "Kemal hamile" deyip iddiaları tiye almıştı.

İşte Hanife Gürdal'ın dün akşam yayınladığı aile fotoğrafları...


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: 2019 yılına veda eden Hanife Gürdal, nikahında ailesiyle çekilen fotoğrafları paylaştı
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