2019'un En İyi Şehir Kitabını yazan Müdür, Konya'ya atandı

12.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:06

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Şubat 2019'da Çizgi Kitabevi Yayınları arasından çıkan "Menteşe'deki Muğla" kitabı, "2019 Yılı'nın En İyi Şehir Kitabı" seçilen Basın İlan Kurumu (BİK) Muğla Şube Müdürü M. Ali Köseoğlu, Konya'ya, Şaban Kalafat ise Muğla BİK Müdürlüğü'ne atandı.



Mehmet Ali Köseoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Değerli dostlarım; içimde her fırsatta makamların geçici olduğunu dillendiren bir inancı taşımanın mutluluğunu hissederim. Çeşitli vesilelerle dillendirdiğimiz bu kutlu duruşa bir amenna olarak, 15 Şubat 2016 gününde başladığım Muğla vazifesi yine tevafuktur ki 15 Şubat gününde doluyor. Allah'ın hakkımızdaki takdiri gereği Genel Müdürlüğümüzün tensipleriyle memurluğumuz Konya Müdürlüğü'ne yazılmıştır. Muğla'da geçirdiğim 4 güzel yılın hatırı, çeşitli dostlarımızın bizi fahri Muğlalı olarak işaret etmeleri gibi yüzlerce güzel anı ile ayrılacağım Muğla'dan. Muğla'ya veda etmek ne mümkün. Yine de hakkınızı helal ediniz" diye ifade etti. Köseoğlu Muğla'da yerel basın ziyaretlerini gerçekleştirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA