Kurtuluş meşalesinin yakılması ve mili mücadelenin başlangıcının 100. yılı dolayısıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Samsun Kültür ve Sanat Platformu Derneğince, "2019 Türkiye Sanat Başkenti Samsun Projesi" hazırlandı.



OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili ve proje yürütücüsü Prof. Dr. Metin Eker, OMÜ Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısında, proje hakkında bilgi verdi.



Samsun'un kültür ve sanat kenti hüviyetini pekiştirme yolunda çalıştıklarını belirten Eker, "2019, milli mücadelenin 100. yılı. Dolayısıyla Türkiye açısından önemli ancak Samsun açısından daha da önemli. Bu nedenle kültür ve sanatsal anlamda gelişmesine katkı sağlamak amacıyla projeyi hazırladık." dedi.



Sanatsal etkinlik, organizasyon ve temsiliyeti Samsun'a taşımak istediklerini dile getiren Eker, "Bu kentin kültürel ve sanatsal dinamiklerini yeni projelerle 2019'a hazırlamak istiyoruz. Samsun'un tanınırlığını geliştirmek, kalıcı sanatsal mekanlar kazandırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Eker, "2019 Türkiye Sanat Başkenti Samsun Projesi"nin uluslararası etkinlik olarak gerçekleştirilmesi için çalıştıklarını, projeye herkesin destek sağlaması gerektiğine dikkati çekti.



Projeyi Samsun açısından önemsediklerini vurgulayan Eker, şunları kaydetti:



"Proje kapsamında uzun ya da kısa film ve kum heykel festivalleri, taş heykel sempozyumu, kent estetiği afiş yarışması, milli mücadele resim, fotoğraf yarışmaları ve beste yarışmaları, resim ve el sanatları sergileri, tiyatro, film, konser etkinlikleri, sinema ve tiyatro sanatçılarıyla söyleşiler gibi kentin tanıtım ve turizmine katkı sağlayacak etkinlikler hazırladık. Proje ile Samsun, kültürel ve sanatsal anlamda da adını dünyaya duyuran bir şehir unvanı elde edecektir."



Eker, projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine sunacaklarını sözlerine ekledi.