2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu

10.12.2019 21:01 | Son Güncelleme: 10.12.2019 21:01

Bosna'daki soykırımı inkar etmesi nedeniyle tepki çeken Avusturyalı yazar Peter Handke'nin de aralarında bulunduğu 2019 yılının Nobel sahipleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törende ödüllerini aldı.



Stockholm Konser Evi'nde düzenlenen ve İsveç kraliyet ailesi üyeleri ile çok sayıda davetlinin katıldığı törende fizik, tıp, kimya, edebiyat ve ekonomi dallarındaki Nobel ödülleri sahiplerine verildi. Eylül ayında açıklanan ödüller, İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından sahiplerine takdim edildi. Euronews.com'da Görüntüle