2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu
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2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu

Bosna'daki soykırımı inkar etmesi nedeniyle tepki çeken Avusturyalı yazar Peter Handke'nin de aralarında bulunduğu 2019 yılının Nobel sahipleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törende ödüllerini aldı.

10.12.2019 20:09 | Son Güncelleme: 10.12.2019 20:13

Bosna'daki soykırımı inkar etmesi nedeniyle tepki çeken Avusturyalı yazar 'nin de aralarında bulunduğu 2019 yılının Nobel sahipleri, 'in başkenti 'de düzenlenen törende ödüllerini aldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu
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