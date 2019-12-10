: 2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu

10.12.2019 20:09 | Son Güncelleme: 10.12.2019 20:13

Bosna'daki soykırımı inkar etmesi nedeniyle tepki çeken Avusturyalı yazar Peter Handke'nin de aralarında bulunduğu 2019 yılının Nobel sahipleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törende ödüllerini aldı.

Kaynak: AA

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