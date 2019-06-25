2019 Model Nissan Qashqai, Yeni Motor Seçenekleriyle Türkiye'de Satışa Sunuldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV'u Nissan Qashqai, yeni motor seçenekleriyle birlikte Türkiye'de satışa sunuldu.

1.2 litrelik motor seçeneğinin yerine gelecek olan 1.3 litrelik DIG-T ünitesi 160 beygir güç üretebilecek. Daimler, Renault, Mitsubishi ve Nissan'ın ortak çalışması sonucu geliştirilen bu ünite, sınıfındaki en iyi yakıt tüketimi ve emisyon seçeneklerine sahip motorlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

2018 yılındaki 6 vitesli manuel şanzımanını koruyan yeni nesil Nissan Qashqai, 7 vitesli çift kavramalı şanzıman seçeneğine sahip olan bir modeli de kullanıcılarına sunacak. Manuel vitesli model 260 Nm tork üretebilirken DCT şanzımanlı seçenek, 270 Nm tork üretecek.

Yeni nesil Nissan Qashqai'nin fiyat listesiyse şu şekilde:

Benzinli:

1 3 DIG-T 160 Düz Vites Visia - 166.990 TL



1.3 DIG-T 160 Düz Vites Tekna - 174.990 TL



1.3 DIG-T 160 Düz Vites Sky Pack - 185.990 TL



1.3 DIG-T 160 DCT Visia - 174.990 TL



1.3 DIG-T 160 DCT Tekna - 185.990 TL



1.3 DIG-T 160 DCT Sky Pack - 237.990 TL



1.3 DIG-T 160 DCT Platinum Premium Pack - 260.990 TL

Dizel:

1.5 dCi 115 Düz Vites Visia - 174.990 TL



1.5 dCi 115 Düz Vites Tekna - 185.990 TL



1.5 dCi 115 Düz Vites Sky Pack - 232.990 TL



1.5 dCi 115 DCT Visia - 185.990 TL



1.5 dCi 115 DCT Tekna - 237.990 TL



1.5 dCi 115 DCT Sky Pack - 247.990 TL



1.5 dCi 115 DCT Platinum Premium Pack - 274.990 TL