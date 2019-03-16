2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası Takvimi, Heyecan Başlıyor

F1 heyecanı S Sport ve S Sport Plus'ta başlıyor



Dünyanın en çok takip edilen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2019 sezonunun takvimi belli oldu. 21 etabın yer alacağı Formula 1 Dünya Şampiyonası, 17 Mart'ta start alıyor. Sporseverler, F1 yarışlarını S Sport ve S Sport Plus ekranlarından takip edecek.

Dünyanın en çok takip edilen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2019 sezonunun takvimi belli oldu. Yarışlar, S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

21 etaptan oluşacak 2019 sezonu, 17 Mart 2019'da Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak ve 1 Aralık 2019'ta Abu Dabi'de sona erecek. Nihai takvim tarihleri ise Dünya Motor Sporları Konseyi'nin 12 Ekim'de yapacağı toplantının ardından belli olacak.

F1 pilotları da belli olmaya başladı

Formula 1'de yeni sezonda, son takım şampiyonu Mercedes kadrosunu korurken en büyük değişim Ferrari'de yaşandı. 2007 Dünya şampiyonu Kimi Raikonen'le kontratını uzatmayan Ferrari tecrübeli pilotun yerine 21 yaşındaki Charles Leclerc'i takıma dahil etti. Bir diğer iddialı ekip Red Bull Racing de hem motorunu hem de bir pilotunda değişikliğe gitti. Honda motora geçen Red Bull, Daniel Ricciardo ile de yollarını ayırdı. Geleceğin şampiyonu olarak gösterilen Max Verstappen'in yeni takım arkadaşı ise Fransız Pierre Gasly oldu. 1 Aralık'da Abu Dhabi grand prixsiyle tamamlanacak olan 2019 sezonu yine nefes keseceğe benziyor.

2019 Formula 1 pilot ve takım kadroları

Sürücü/Numara

Sürücü/Numara

Takım

Motor

Lewis Hamilton #44

Valtteri Bottas #77

Mercedes

Mercedes

Sebastian Vettel #5

Charles Leclerc #16

Ferrari

Ferrari

Max Verstappen #33

Pierre Gasly #10

Red Bull

Honda

Sergio Perez #11

Lance Stroll #18

Racing Point

Mercedes

Robert Kubica #88

George Russell #63

Williams

Mercedes

Nico Hulkenberg #27

Daniel Ricciardo #3

Renault

Renault

Daniil Kvyat #26

Alexander Albon #23

Toro Rosso

Honda

Romain Grosjean #8

Kevin Magnussen #20

Haas

Ferrari

Carlos Sainz #55

Lando Norris #4

McLaren

Renault

Antonio Giovinazzi #99

Kimi Raikkonen #7

Sauber

Ferrari

Gelecek sezon 2018'e göre yarış sayısında veya ülkelerde herhangi bir değişiklik olmayacak.

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:

17 Mart: Avustralya

31 Mart: Bahreyn

14 Nisan: Çin

28 Nisan: Azerbaycan

12 Mayıs: İspanya

26 Mayıs: Monaco

9 Haziran: Kanada

23 Haziran: Fransa

30 Haziran: Avusturya

14 Temmuz: Büyük Britanya

28 Temmuz: Almanya

4 Ağustos: Macaristan

1 Eylül: Belçika

8 Eylül: İtalya

22 Eylül: Singapur

29 Eylül: Rusya

13 Ekim: Japonya

27 Ekim: Meksika

3 Kasım: ABD

17 Kasım: Brezilya

1 Aralık: Abu Dabi

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası Takvimi

Kaynak: Teknotalk.com