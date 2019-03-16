2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası Takvimi, Heyecan Başlıyor
F1 heyecanı S Sport ve S Sport Plus'ta başlıyor Dünyanın en çok takip edilen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2019 sezonunun takvimi belli oldu.
F1 heyecanı S Sport ve S Sport Plus'ta başlıyor
Dünyanın en çok takip edilen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2019 sezonunun takvimi belli oldu. 21 etabın yer alacağı Formula 1 Dünya Şampiyonası, 17 Mart'ta start alıyor. Sporseverler, F1 yarışlarını S Sport ve S Sport Plus ekranlarından takip edecek.
Dünyanın en çok takip edilen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2019 sezonunun takvimi belli oldu. Yarışlar, S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
21 etaptan oluşacak 2019 sezonu, 17 Mart 2019'da Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak ve 1 Aralık 2019'ta Abu Dabi'de sona erecek. Nihai takvim tarihleri ise Dünya Motor Sporları Konseyi'nin 12 Ekim'de yapacağı toplantının ardından belli olacak.
F1 pilotları da belli olmaya başladı
Formula 1'de yeni sezonda, son takım şampiyonu Mercedes kadrosunu korurken en büyük değişim Ferrari'de yaşandı. 2007 Dünya şampiyonu Kimi Raikonen'le kontratını uzatmayan Ferrari tecrübeli pilotun yerine 21 yaşındaki Charles Leclerc'i takıma dahil etti. Bir diğer iddialı ekip Red Bull Racing de hem motorunu hem de bir pilotunda değişikliğe gitti. Honda motora geçen Red Bull, Daniel Ricciardo ile de yollarını ayırdı. Geleceğin şampiyonu olarak gösterilen Max Verstappen'in yeni takım arkadaşı ise Fransız Pierre Gasly oldu. 1 Aralık'da Abu Dhabi grand prixsiyle tamamlanacak olan 2019 sezonu yine nefes keseceğe benziyor.
2019 Formula 1 pilot ve takım kadroları
Sürücü/Numara
Sürücü/Numara
Takım
Motor
Lewis Hamilton #44
Valtteri Bottas #77
Mercedes
Mercedes
Sebastian Vettel #5
Charles Leclerc #16
Ferrari
Ferrari
Max Verstappen #33
Pierre Gasly #10
Red Bull
Honda
Sergio Perez #11
Lance Stroll #18
Racing Point
Mercedes
Robert Kubica #88
George Russell #63
Williams
Mercedes
Nico Hulkenberg #27
Daniel Ricciardo #3
Renault
Renault
Daniil Kvyat #26
Alexander Albon #23
Toro Rosso
Honda
Romain Grosjean #8
Kevin Magnussen #20
Haas
Ferrari
Carlos Sainz #55
Lando Norris #4
McLaren
Renault
Antonio Giovinazzi #99
Kimi Raikkonen #7
Sauber
Ferrari
Gelecek sezon 2018'e göre yarış sayısında veya ülkelerde herhangi bir değişiklik olmayacak.
2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:
17 Mart: Avustralya
31 Mart: Bahreyn
14 Nisan: Çin
28 Nisan: Azerbaycan
12 Mayıs: İspanya
26 Mayıs: Monaco
9 Haziran: Kanada
23 Haziran: Fransa
30 Haziran: Avusturya
14 Temmuz: Büyük Britanya
28 Temmuz: Almanya
4 Ağustos: Macaristan
1 Eylül: Belçika
8 Eylül: İtalya
22 Eylül: Singapur
29 Eylül: Rusya
13 Ekim: Japonya
27 Ekim: Meksika
3 Kasım: ABD
17 Kasım: Brezilya
1 Aralık: Abu Dabi
2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası Takvimi