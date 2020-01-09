: 2019'da bir milyondan fazla bebek doğdu

09.01.2020 15:45 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:47

2019'da 1 milyon 180 bin 840 bebek dünyaya geldi. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden edinilen verilere göre, Türkiye'de geçen yıl 605 bin 310 erkek, 575 bin 530 kız bebek doğdu.Yeni doğan erkek bebeklerde 8 bin 816 ile en çok tercih edilen isim Yusuf olurken onu 7 bin 713 ile Eymen izledi. Kız bebeklerde ise en çok tercih edilen isim 13 bin 420 ile Zeynep olurken onu 8 bin 586 ile Elif takip etti. Türkiye geneline bakıldığında erkek isminde 2 milyon 737 bin 31 rakamı ile Mehmet ilk sırada yer alırken, Mustafa da ikinci sıraya yerleşti. Kadınlarda ise 2 milyon 678 bin 292 rakamı ile "Fatma" birinci sırada bulunuyor.

Türkiye'de bazı isimler ise sadece bir kişide bulunuyor.

Bunlar arasında Feratun, Dilbere, Farim, Ülçü, Selmanni, Eliyde, Mürinşah, Hörem, İsal ve Femedi isimleri dikkati çekti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu