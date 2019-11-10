"2019 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü" sahibini buldu

10.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 10.11.2019 18:05

"Sus Barbatus!" adlı eseriyle bu yılki "Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü"ne değer bulunan yazar Faruk Duman, ödülünü düzenlenen törenle aldı.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen ödül töreninde, Cevdet Kudret'in hayatıyla ilgili kısa bir filmin de izletildi.

Duman'a ödülünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Handan İnci takdim etti. Duman, burada yaptığı konuşmada, aynı eseriyle Orhan Kemal Roman Ödülü de aldığını belirterek, "Çok önemli, çok değer verdiğim, edebiyatımızı bugün canlı tutan, edebi değerlerimizi koruyan ve simgeleyen bir jüri var. Bu çok önemli. Ödül aslında bir kitabın daha çok duyulmasına ve okunmasına aracı olabilir ama seçici kurul, benim çok kıymet verdiğim, takip ettiğim ve çok şeyler öğrendiğim bir seçici kurul." dedi.

"Metinlerarası ilişkileriyle güçlü bir başyapıt oluşturduğu için"

Ödülün gerekçeli kararını okuyan Seçici Kurul Üyesi Oğuz Demiralp de Duman'ın Türk edebiyatına çok değerli bir katkı sunduğuna dikkati çekerek, " 'Sus Barbatus!' romanı, insanın doğaya yıkıcı hükmedişini anlattığı, duyarlı ve masalsı bir dil kurduğu, etkileyici bir toplumsal arka plana dayandığı ve metinlerarası ilişkileriyle güçlü bir başyapıt oluşturduğu için ödüle değer bulunmuştur." ifadelerini kullandı.

MSGSÜ ve TÜYAP'ın iş birliğiyle, beş ayrı dalda her yıl dönüşümlü olarak verilen "Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü"nün seçici kurulunda Fatih Altuğ, Oğuz Demiralp, Handan İnci, Asuman Kafaooğlu Büke ve İbrahim Yıldırım yer aldı.

Seçici kurul, ödül töreninin ardından gerçekleştirilen "Roman, Nereye Kadar?" konulu panelde "roman" türünü ele aldı.

Faruk Duman hakkında

Ardahan'da 1974'de doğan ve Ankara'da, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nden mezun olan Faruk Duman, 2000-2003 arasında Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Sanat Bölümü'nde çalıştı.

Duman, ilk kitabı "Seslerde Başka Sesler"i 1997 yılında yayımlarken, 2003-2018 arasında da Can Yayınları Türk Edebiyatı editörlüğü yaptı.

"Av Dönüşleri" kitabıyla 2000 Sait Faik Hikaye Armağanı'nı, "Keder Atlısı" ile Haldun Taner Öykü Ödülü'nü, "İncir Tarihi" ile Yunus Nadi Roman Armağanı'nı kazanan yazar, çocuk kitapları, denemeler yayımlarken, yurt içi ve yurt dışında pek çok seçkide eserleriyle yer aldı. Arkadaşlarıyla birlikte Sarnıç, Öykü Gazetesi gibi süreli yayınlar çıkardı.

Kaynak: AA