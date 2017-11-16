2018 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, "cihat"ın üzerlerine farz bir emir olduğunu ifade ederek, "Alçaltılacak veya terörle aynı noktada değerlendirilecek tabir olamaz. Katil sürüleri kendilerine bu ismi takıyorsa, kabul edemeyiz.
AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, "cihat"ın üzerlerine farz bir emir olduğunu ifade ederek, "Alçaltılacak veya terörle aynı noktada değerlendirilecek tabir olamaz. Katil sürüleri kendilerine bu ismi takıyorsa, kabul edemeyiz. Müslümanı öldüren adam nasıl cihattan, İslam'dan bahsedebilir? O kadar cihatçılarsa İsrail orada. Gazze yerle bir edilirken neredeydiler?" dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.
Gizligider, muhalefet partilerinin kullandığı, "cihatçı gruplar" tanımına karşı çıkarak, "Müslümanız ve cihat hepimizin üzerimize farz olan emirdir. Alçaltılacak veya terörle aynı noktada değerlendirilecek tabir olamaz. Katil sürüleri kendilerine bu ismi takıyorsa, kabul edemeyiz. Müslümanı öldüren adam nasıl cihattan, İslam'dan bahsedebilir? O kadar cihatçılarsa İsrail orada. Gazze yerle bir edilirken neredeydi? Biz bu adamlara eğer cihatçı dersek, kitabımızla ilişkimizi sorgulamamız gerekir ki endişe ederim, korkarım." diye konuştu.
"Ilımlı İslam" tanımlamasını da eleştiren Gizligider, İslam'ın ılımlısı, sıcağı, derecesi olamayacağını kaydetti.
CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, son günlerde, dış müdahale, iç savaş, terör, ağır ekonomik yıkım ve mülteci krizi gibi olağanüstü sorunlarla boğuşan Ortadoğu'da temel parametrelerin değiştiğini söyledi.
Erbil ve Bağdat arasında tansiyonun yükselmesinde AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar izledikleri dış politikanın da büyük payı olduğunu savunan Çam, Bağdat yönetiminin onayı olmadan 2012 yılında Erbil ile imzalanan petrol anlaşmalarının, Bağdat'ın itirazlarına aldırmadan Başika'da bulundurulan Türk askeri varlığının, Türkiye-Irak ilişkilerini son dönemde olumsuz etkileyen gelişmeler olduğunu öne sürdü.
Türkiye-ABD ilişkilerinin, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadığını savunan Çam, on yıllardır dış politikada büyük devletler arasında denge politikası izleyerek kendisine manevra alanı açan Türkiye'nin, AK Parti döneminde bu politikayı terk ettiğini, büyük devletlerle çatışmalı ilişkiler kurmayı alışkanlık haline getirdiğini iddia etti. Çam, bugün Türkiye'nin ABD politikasının temel unsurlarının Fethullah Gülen ve Rıza Sarraf olmasının utanç verici olduğunu ileri sürdü.
CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Müslüman bir ülke olarak Türkiye'nin, Müslüman ülkelerle ilişkilerini kalıcı şekilde sürdürmesi gerektiğini ifade etti.
Arslan, "18 adanın işgal edildiği, bayrağının dikildiği söyleniyor. Bu konuda hükümetten açıklama yok." dedi.
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Rıza Sarraf konusunda Türkiye'nin ABD'ye nota verdiğini anımsatarak, "Diplomasi tarihinde bir başka şahıs için hiç nota verildi mi? 'Sarraf'a neden bu kadar sahip çıkıyorsunuz' dediğimizde, 'Vatandaşımız' yanıtı veriliyor. O zaman hak ihlaline uğrayan binlerce yurttaşımızın taleplerine de duyarlı olmanız gerekmez mi?" diye sordu.
HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Türkiye'nin, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in ülkeye iadesini istediğini, ancak bir gelişme olmadığını belirtti. Paylan, "Hiç oralı değiller. Neden; senatör, kongre üyeleriyle görüştüğümde 'Af Örgütünü tutuklayan ülkeye mi sivil toplum kuruluşlarını kapatan ülkeye mi idam tartışması olan ülkeye mi iade edeceğiz' diyorlar." görüşünü savundu.
Türkiye'nin, 24 yıldır sınırı kapalı bir komşusu bulunduğunu ifade eden Paylan, Ermenistan nüfusunun yarısının Anadolulu olduğunu, kültürel olarak Azerbaycan'dan çok daha fazla kendilerine yakın olduğunu, çoğunun Türkçe bildiğini anlattı. Paylan, bu kapının bir an önce açılmasını isteyerek, kapısı açık bir komşuyla bütün meseleleri daha kolay halledebileceklerini savundu.