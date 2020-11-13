2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, mayolu pozlarını paylaştı
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2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, mayolu pozlarını paylaştı

13.11.2020 18:28 | Son Güncelleme: 13.11.2020 19:47

Küvet paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, bu kez mayolu pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraflarına "Günaydın" notunu düşen Şahin'in paylaşımına binlerce beğeni geldi.

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile pandemiye rağmen düzenledikleri ev partileriyle eleştiri oklarının hedefi olan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, daha sonra da katıldığı bir programla Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Şahin, kendisine yöneltilen, "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?", "Atatürk'ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?" ve "Türkiye'de kaç coğrafi bölge var?" sorularına cevap veremeyerek zor anlar yaşamıştı.

Birçok soruyu yanıtsız bırakan Şevval şahin, "Fahrettin Koca'yı tanıyor musunuz?" sorusuna da "Pas" yanıtını vermişti. Şahin'in bu sorulara yanıt verememesi sosyal medyada gündem oldu. Pek çok ünlü isim Şahin'e destek verdi.

SOLUĞU SEVGİLİSİNİN YANINDA ALDI

Yaşananların ardından Şevval Şahin, soluğu sevgilisinin yanında Miami'de aldı. Çift, önceki gün de Meksika'nın tatil beldesi Tulum'a gitti. Şahin mayolu pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü manken fotoğraflarına "Günaydın" notunu düştü.

İşte o pozlar:

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, mayolu pozlarını paylaştı
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, mayolu pozlarını paylaştı
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, mayolu pozlarını paylaştı

KÜVET POZUNU DA YAYINLAMIŞTI

Şahin dün de küvet pozunu yayınlamıştı. Model gönderisine, "Bana daha çok köpük verin" notunu ekledi. Şahin'in fotoğrafında yüzüne uyguladığı maskede dikkatleri çekti.

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, mayolu pozlarını paylaştı
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, mayolu pozlarını paylaştı

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Haber Yorumları (5)
VATANDAŞ: Hah işte böyle haberlerle gelin bana; gereksiz suni gündemlerle değil. Şaka lan şaka; bu ne şimdi?
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DAĞDELENOĞLU: En kolay para kazanma yolu. Soyunup fotoları sosyal medyada paylaşmak. devam et.
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ÇAPKIN KIZ ASLI: TAŞŞ TAŞŞ BAYILDIM HATUNA.
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