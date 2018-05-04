2018 İtalya Bisiklet Turu"Nun Kudüs'ten Başlatılmasına Tepki

Roma ve Lazio'daki Filistinliler Topluluğu Başkanı Yusuf Salman, "2018 İtalya Bisiklet Turu"nun işgal altındaki Kudüs'ten başlatılmasına tepki gösterdi.

Salman, "2018 İtalya Bisiklet Turu"nun işgal altındaki Kudüs'ten başlatılmasına ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ayrımcılık ve utanç turu başladı. Turun organizatörleri bu kararı yalnızca sömürgeci İsrail devletinin kuruluşunun 70. yıl dönümünü kutlamak için aldıklarını söylemeye çekiniyorlar." ifadelerini kullandı.

Yusuf Salman, söz konusu organizasyonun, İsrail'e siyasi ve manevi destek verme ve Birleşmiş Milletlerin (BM) bütün kararlarına rağmen "Kudüs'ün İsrail'in sözde başkenti olarak tanınması" maksadıyla Kudüs'ten başlatıldığını vurguladı. Bunun için "birkaç milyon avro para alındığını" belirten Salman, şunları kaydetti:

"Bu tür korkakça hareketler, Kudüs'ün siyonist ve ırkçı İsrail devletinin başkenti olarak kabul edilmesi için yeterli olacak mı? Merak etmeyin, köle satın alabilir ve bir süreliğine gerçeğin üzerinde tahrifat yapabilirsiniz ama er ya da geç, gerçek su yüzüne çıkar çünkü güneş balçıkla sıvanmaz. Kudüs, şehirlerin gülüdür, Filistin'in gülüdür. Dünya üzerindeki özgür ve dürüst herkese açık, uluslararası bir şehirdir. İşgale son, Filistin'e özgürlük."

İtalya Bisiklet Turu

Popüler spor dallarından bisikletin en önemli üç organizasyonundan olan ve bu yıl 101'incisi düzenlenen İtalya Bisiklet Turu (Giro d'Italia), tarihinde ilk kez Avrupa dışında başladı. İşgal altındaki Kudüs'te bugün başlayan bisiklet turu, bazı Kudüs ilçelerinin yanı sıra Hayfa, Tel Aviv, Bi'ru's-Seba ve Eilat kentlerini de kapsayacak.

Filistinliler, Kudüs'te düzenlenecek bu ve benzeri uluslararası organizasyonları, İsrail'in Kudüs'ü resmen başkenti olarak tanıtma çabası olarak görüyor.

Kudüs'teki yarım asırlık işgal

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.

BMGK kararı çerçevesinde ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri, Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, 6 Aralık 2017'de Başkan Donald Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in sözde başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.