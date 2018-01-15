2018 EKPSS Engelli Memur Alımı Sınavı ve Başvuruları Ne Zaman? EKPSS - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2018 EKPSS sınav ve başvuru tarihleri hakkında resmi açıklama yaptı. Engelli memur alımı 2018 adaylarının merakla beklediği Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı EKPSS Başvuru tarihi ve sınav tarihi ilişkin ilk bilgi Bakanlıktan geldi. ÖSYM'nin sitesinde de yer alan bilgiye göre: EKPSS Sınavı, 22 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2018 EKPSS sınav ve başvuru tarihleri hakkında resmi açıklama yaptı. Engelli memur alımı 2018 adaylarının merakla beklediği Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı EKPSS Başvuru tarihi ve sınav tarihi ilişkin ilk bilgi Bakanlıktan geldi. Açıklanan bilgilere göre; 2018 EKPSS Nisan ayında yapılacak, Başvurular ise Şubat'ta başlayıp Mart ayında sona erecek.

Memur olmak isteyen binlerce kişi KPSS' ye başvurmak için tarihleri araştırıyor. KPSS Lisans, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav başvuruları merakla bekleniliyor. Engelli insanların memur olmalarının ilk adımı olan EKPSS sınavının kaldırılacağı geçtiğimiz yıllardan bugüne kadar tartışılmış bir çok kez kaldırılacağı söylentileri yükselmişti. 2018 yılında da yapılacağı kesinleşen EKPSS sınavı tarihi ve başvuru tarihleri yayınlanan 2018 ÖSYM Takvimi ile birlikte belli oldu. Memur olmak isteyen engelli memur adaylarının beklediği açıklamayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptı. Bakanlık, 2018 EKPSS sınav ve başvuru tarihleri hakkında bilgi verdi. Buna göre 2018 EKPSS'nin yapılacağı ve başvuruların alınacağı tarih belli oldu.



EKPSS başvuruları, 6 – 21 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacak. EKPSS kura başvuruları, 2 – 16 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılabilecek. ÖSYM başvuru ve sınav tarihine ek olarak bu sene Geç Başvuru Günü tarihilerini ve EKPSS sınav sonucu açıklama tarihini de yayınladı. Buna göre; 2018 EKPSS sonuçları 17 Mayıs 2018 tarihinde açıklanacak. Geç Başvuru Günü EKPSS için 13 – 14 Mart tarihleri arasında, Kura için ise 29 – 30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sınav sonuçları açıklanacaktır.

2018 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018-EKPSS): ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans/lisans programlarından mezun olan veya EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecektir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS'ye başvurmak zorundadır.



Engelli bireylerin kamuda görev alabilmeleri için ölçü sınavı olan engelli kamu personelli seçme sınavı standart KPSS sınavından farksız olarak yapılmaktadır. Tek fark ise EKPSS sınavına belirli engelli statüsünde olan bireylerin katılabileceğidir.

Engelli memur adaylarının merakla beklediği Nisan 2018 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) sınav ve başvuru tarihlerine ilişkin ilk bilgi Bakanlıktan geldi. Açıklanan bilgilere göre; 2018 EKPSS Nisan ayında yapılacak, Başvurular ise Şubat'ta başlayıp Mart 2018'de sona erecek.

Konu ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklamalarında ilk yaptığı çalışmanın engelli memur ataması olduğunu bildirdi. "Devlet Personel Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı. EKPSS'de bizim ÖSYM ile sorumluluğumuzda olan bir konu." diyen Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu 2 bin 200 engelli memur ataması yapıldığını ifade etti. Ayrıca Bakan Sarıeroğlu açıklamalarında yeni atama için ısrarların olduğunu ve bu kapsamda 5 bin yeni atama kararı çıkardıklarını bildirdi.



Bunun yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklamalarında EKPSS sonuçlarının geçerlilik süresine de değindi. Bakan Sarıeroğlu konu ile ilgili olarak açıklamalarında "Kardeşlerimizle konuşurken en büyük tedirginlikleri puanlarının boşa gidecek olması. 'Eğer yeni bir atama olmazsa, bizler iyi puan aldık, bu puanlar boşa gidecek' diye kendilerini o kadar hırpalıyorlardı ki... Biz şöyle bir düzenleme yaptık, almış oldukları puanları 4 sene boyunca geçerli olmasını sağladık. 4 sene geçerliyken yeni sınava da girebilecek kardeşlerimiz. Atamaları yapılırken, biz Devlet Personel Başkanlığı olarak bakacağız, en yüksek puanları üzerinden onların atamalarını gerçekleştireceğiz." ifadelerine yer verdi.