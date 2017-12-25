2017'de Hayata Veda Eden Ünlü İsimler

2018 yılına girmeye günler kala 2017'de kaybettiğimiz ve bizlere derin bir hüzün yaşatan pek çok ünlü ismi sizler için derledik.

İşte 2017'de hayatını kaybeden ünlü isimler:

AYBERK ATİLLA'NIN ÖLÜMÜ

21 Ocak'ta hayata veda eden usta tiyatrocu Ayberk Atilla, son olarak Seksenler dizisinde oynamıştı.



İLHAN CAVCAV'IN ÖLÜMÜ

Ünlü iş adamı İlhan Cavcav son olarak Gençlerbirliği Kulübü başkanlığını yapıyordu. Cancav, 22 Ocak'ta hayatını kaybetti.



ENGİN CEZZAR'IN ÖLÜMÜ

Türk tiyatrosunun önde gelen ismi Engin Cezzar, 28 Ocak'ta hayata veda etti. "Hamlet" rolü ile İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyunculuğa başlayan sanatçı dünyada bu rolü canlandıran en genç oyuncu unvanına sahiptir.



TAYFUN TALİPOĞLU'NUN ÖLÜMÜ

Bam Teli programı ile gönüllerde taht kuran usta gazeteci Tayfun Talipoğlu 21 Mart'da hayata veda etti.



HALİT AKÇATEPE ÖLÜMÜ

31 Mart'da hayata gözlerini yuman Hababam Sınıfı'nın Güdük Necmi'si Halit Akçatepe'de yılında vefat edenler arasında yer aldı.



BÜLENT KAYABAŞ ÖLÜMÜ

Türk sinemasının usta oyuncularından Bülent Kayabaş, 19 Nisan günü hayata gözlerini yumdu. Kayabaş'ın ölümüyle sinemada bir devir kapandı.



İBRAHİM ERKAL'IN ÖLÜMÜ

11 Mayıs günü hayata gözlerini yuman İbrahim Erkal herkese büyük bir üzüntü yaşatmıştı. Erkal, evinin otoparkında beyin kanaması geçirip düşmüştü. Günlerce yaşam mücadelesi vermesine rağmen hayata gözlerini yumdu.



PAYİDAR TÜFEKÇİOĞLU'NUN ÖLÜMÜ

Karaciğer nakli olmak için bir süredir donör arayan seslendirme sanatçısı ve tiyatro oyuncusu Payidar Tüfekçioğlu tedavi gördüğü hastanede 18 Mayıs günü hayatını kaybetti.



AYŞE ARAL'IN ÖLÜMÜ

Hürriyet gazetesi yazarı Ayşe Aral, 20 Haziran'da hayatını kaybetti.



HAKAN BALAMİR ÖLÜMÜ

Türk sinemasının efsane oyuncularından Hakan Balamir, 1970'lerde en çok aranan film yıldızıydı. Balamir, 4 Temmuz'da hayata veda etti.



FİKRET HAKAN'IN ÖLÜMÜ

Bir süre akciğer kanseri tedavisi gören Fikret Hakan, 11 Temmuz 2017 günü hayata gözlerini yumdu.



HARUN KOLÇAK ÖLÜMÜ

Şarkılarıyla herkesin gönlünde taht kuran Harun Kolçak 19 Temmuz'da hayatını kaybetti. Kolçak'ın ölümü herkesi derin bir yasa boğdu.



SEZER SEZİN ÖLÜMÜ

Türk sinema tarihine Şoför Nebahat olarak damga vuran Sezer Sezin 20 Temmuz günü hayata veda etti.



KUZEY VARGIN ÖLÜMÜ

Türk sinemasının usta ismi Kuzey Vargın, 74 yaşında hayata etti. Vargın 13 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede öldü.



VATAN ŞAŞMAZ'IN ÖLÜMÜ

27 Ağustos akşamı Beşiktaş'taki bir otelde Filiz Aker'in cinayetine kurban giden Vatan Şaşmaz'ın ölümü herkesi şoke etmişti. Şaşmaz'ın ölümü senenin en çok konuşulan konuları arasında ilk sırada yer aldı. Filiz Aker, Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra kendi kafasına sıkıp intihar etmişti.



NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN ÖLÜMÜ

Cep Herkülü lakaplı haltercimiz Naim Süleymanoğlu 18 Kasım'da karaciğer yetmezliğine bağlı olarak hayata veda ettiç Naim'in ölümü herkese derin bi hüzün yaşattı.



MUSTAFA KEMAL UZUN'UN ÖLÜMÜ

Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun, rol vermediği oyuncu tarafından vahşi bir şekilde öldürülmüştü. Uzun 11 Aralık'ta hayata veda etti.



İBRAHİM ÇAĞLAR'IN ÖLÜMÜ

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar geçirdiği kalp krizi sonucu 11 Aralık'ta hayatını kaybetti.





