2017 - 2018 TEOG yerine hangi sınav geliyor? LGS Yeni sistem nasıl olacak? Milyonlarca öğrenci ve veli 2017 yılı itibariyle TEOG yerine gelecek sistemi merak ediyor. Peki öğrenciler bu sene TEOG yerine hangi sınava girecek? Liseye geçiş süreci nasıl olacak? İşte yeni sistem ile ilgili tüm merak edilenler.

2017 - 2018 eğitim öğretim yılı itibariyle TEOG sınavı yapılmayacak. Özellikle öğrenciler ve veliler sınavın olmaması ile birlikte yeni sistemi merak etmeye başladı. Peki liseye geçiş süreci nasıl işleyecek? TEOG yerine öğrenciler hangi sınava girecek? 1.2 milyon öğrenci ve veli gelecek resmi açıklamaları bekliyor. 44 gündür TEOG yerine gelecek yeni sistemin detayları belli olmazken "yeni sistem ne zaman açıklanacak?" soruları sosyal medyada sorulmaya başlandı.

BU HAFTA YENİ TEOG AÇIKLANIR MI?

Aileler ve öğrenciler ise hazırlanan modelin ne olacağını merak ediyor. MEB 147'ye "TEOG yerine gelen sistem nedir ve ne zaman açıklanacak?" diye sorduklarında "Merkezi ortak sınavların yerine gelecek yeni sistemle ilgili tarafımıza bilgi ulaşmadığı için resmi açıklamaları takip etmeniz gerekiyor" yanıtını alıyorlar.

Bakanlık da yeni sistemin ne zaman açıklanacağı konusunda tarih veremiyor. Ancak TEOG yerine gelecek sistemin Milli Eğitim Bakanlığı değil, Cumhurbaşkanlığı ya da Başbakanlık tarafından açıklanacağı da konuşuluyor.

ÜÇ MODEL ÜZERİNDE DURULUYOR!

Kaldırılan TEOG yerine hem Başbakan Binali Yıldırım hem de Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz bakanlığın 3 model üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Bu arada MEB tarafından hazırlanan modellerin Cumhurbaşkanlığı tarafından "uygun" bulunmayarak geri çevrildiği ifade edilmişti.

2018 LGS LİSEYE GİRİŞ SINAVI NASIL OLACAK?

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) olarak isimlendirilen yeni sistem, 2018-2019 eğitim yılında uygulanmaya başlayacak. Bu yıl için hazırlanan geçiş sistemiyle son merkezi sınav yapılacak. Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek. TEOG'un kaldırılmasının sonrasında ortaöğretim öğrencilerinin merakla beklediği yeni sistemin ayrıntılarına belli oldu. Daha önce hazırlanan 4 modelin Cumhurbaşkanlığı tarafından veto edilmesiyle 5. bir model için çalışmaya başlayan Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yeni sistemi önümüzdeki günlerde Beştepe'ye sunması bekleniyor.

EVLERİNE EN YAKIN OKULA YERLEŞECEKLER

Özellikle büyükşehirlerde yaşanan en büyük sıkıntı öğrencilerin okullara yerleştirilmesi konusuydu. Bakanlık yeni sistemde bunu çözüme kavuşturuyor. Daha önce öğrenciler aynı ilçede bulunduğu için evinden uzak okula gitme sıkıntısını yaşarken yeni sistemde öğrenci evine en yakın okulu tercih edecek. Diploma notuna göre yerleşecek olan öğrenci birinci tercihinde yerleşemezse, ikinci tercihine göre yerleşecek.

BU YIL GEÇİŞ MODELİ UYGULANACAK

Öğrencileri mağdur etmemek için çalışmalarını hızlandıran Bakanlık, tarihinde ilk defa iki model uygulayacak. 2018-2019 eğitim yılında hayata geçmesi planlanan Liseye Geçiş Sistemi'nden (LGS) önce Bakanlık bu sene için bir geçiş modeli hazırladı. Geçiş modeli sadece 2017-2018 eğitim yılında uygulanacak ve 8. sınıf öğrencilerini kapsayacak. Merkezi sınavla yerleştirilme yapılacak son sınav olan geçiş modelinde öğrencinin yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notu hesaplanarak yerleştirme yapılacak. Öğrenciler puanlarına göre önce Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Proje okullarına, geriye kalanlar ise diploma notu puanına göre Meslek Lisesi, İmam Hatip ve diğer liselere yerleştirilecek.

MERKEZİ SINAV KALDIRILDI

Önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçirilmesi planlanan LGS'de ise merkezi sınav tamamen kaldırılacak. Sınavsız sistemde daha çok diploma notunu baz olacak olan Bakanlık, bu sistemde öğrencilerin sınava değil derslerine odaklanmasını planlıyor. Merkezi sınavla yerleştirmenin yapılmayacağı LGS modelinde Bakanlık, bölgelerin kendi sınavlarını yapmasını sağlayacak.

NOT ORTALAMASINA GÖRE YERLEŞTİRME

Öğrenciler 6, 7 ve 8. sınıflarda normal sınavlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından düzenlenecek sınava da girecek. Öğrencilerin liseye geçiş döneminde 6. ve 7. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 20'sini, 8. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 60'ını hesaplayarak fen lisesi gibi okullara tercihleri doğrultusunda yerleştirilmesi sağlanacak.