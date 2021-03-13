2005'ten bu yana şehitler için fidan dikiyorlar
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2005'ten bu yana şehitler için fidan dikiyorlar

13.03.2021 15:58 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:27

2005'ten bu yana şehitler için fidan dikiyorlar Şehitler anısına 60 meyve fidanı toprakla buluşturuldu Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'ın katılımıyla şehitlerin anısına 60 meyve fidanı dikildi.

2005'ten bu yana şehitler için fidan dikiyorlar

Şehitler anısına 60 meyve fidanı toprakla buluşturuldu

SAMSUN - Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'ın katılımıyla şehitlerin anısına 60 meyve fidanı dikildi.

Tekkeköy ilçesinde bulunan Şehitler ve Gaziler Hatıra Ormanı'na 2005'ten bu yana şehitler için fidan diken EMŞAV, bugün gerçekleştirdiği etkinlikle 60 meyve fidanını daha toprakla buluşturdu. Şehit ailelerinin ve İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'ın katılımıyla gerçekleşen meyve fidanı dikme etkinliğinde şehitlerin hatırası ve anılarının yaşatılması amaçlandı.

Bugüne kadar 700'ün üzerinde fidan diktiklerini ifade eden EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, "Gaziler ve Şehitler Hatıra Ormanı'na bugün şehit ve gazi ailelilerimizle birlikte fidan dikimine devam ediyoruz. Hayırsever bir iş adamı ve doktorumuz tarafından fidanlarımız alındı. Bugün burada 60 fidan dikiyoruz. Buradaki amacımız aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin anılarını, hatıralarını yaşatmak olacak. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bugüne kadar 10 dönümlük alana 700'ün üzerinde fidan diktik. Bundan sonra meyve ile buraları dolduracağız. Bütün amacımız şehitlerin hatırasını ve anısı yaşatmaktır" dedi.

Müdür Ömer Urhal ise "Çok güzel düşünülmüş. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Gayemiz bu ağaçlarla beraber şehitlerimizin ve gazilerimizin anılarını yaşatmak" diye konuştu.

(FAU-SLH-Y)

2005'ten bu yana şehitler için fidan dikiyorlar
2005'ten bu yana şehitler için fidan dikiyorlar
2005'ten bu yana şehitler için fidan dikiyorlar
2005'ten bu yana şehitler için fidan dikiyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL

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