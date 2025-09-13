2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası Türkiye kaçıncı oldu, şampiyon oldu mu?

Türkiye, bu şampiyonada gösterdiği üstün performansla hem taraftarlarının hem de basketbol otoritelerinin takdirini kazandı. Ay-yıldızlılar, final oynayarak Avrupa ikincisi oldu ve ilk kez tarihindeki en büyük başarıya imza attı.

TÜRKİYE'NİN TURNUVADAKİ PERFORMANSI

Türkiye, 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. İstanbul, Ankara ve Antalya'daki salonlarda oynanan maçlarda, Türk taraftarların büyük desteği millilere moral verdi. Grup aşamasında güçlü rakiplerle mücadele eden Türkiye, oynadığı maçlarda disiplinli savunması ve etkili hücumuyla dikkat çekti.

Milli takım, grup aşamasını geçtikten sonra çeyrek finalde Hırvatistan'ı, yarı finalde ise Almanya'yı mağlup ederek finale yükseldi. Bu sonuç, Türk basketbol tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Yarı finaldeki Almanya galibiyeti özellikle unutulmazdı; çünkü Almanya kadrosunda NBA yıldızı Dirk Nowitzki gibi önemli bir isim bulunuyordu ve Türkiye bu zorlu engeli aşmayı başardı.

FİNALDE RAKİPYUGOSLAVYA

Türkiye, 9 Eylül 2001'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan final maçında dönemin basketbol devi Yugoslavya ile karşılaştı. Seyirci avantajına rağmen, tecrübeli ve yıldızlarla dolu Yugoslavya kadrosu karşısında millilerimiz zorlu bir sınav verdi. İlk periyotlarda maça ortak olan Türkiye, ikinci yarıda Yugoslavya'nın tecrübesine direnemedi ve karşılaşmadan 78-69 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye, 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı ikincilik ile tamamladı. Şampiyonluk kaçmış olsa da gümüş madalya, Türk basketbolu adına tarihi bir başarıydı ve büyük bir dönüm noktası olarak kabul edildi.

TÜRK BASKETBOLUNDA BİR DÖNÜM NOKTASI

2001 Avrupa Şampiyonası, sadece alınan dereceyle değil, Türk basketbolunun gelişimine yaptığı katkıyla da önemlidir. Turnuva boyunca sergilenen performans, genç nesil oyunculara ilham oldu. Bu başarı sayesinde basketbola olan ilgi ülke genelinde artış gösterdi. Tribünlerin dolması, basketbolun medya tarafından daha fazla ilgi görmesi ve altyapılara yapılan yatırımların artması bu dönemin bir sonucu oldu.

Ayrıca, milli takım kadrosundaki oyuncular da kariyerlerinde önemli adımlar attı. Mehmet Okur, İbrahim Kutluay, Hidayet Türkoğlu ve Mirsad Türkcan gibi isimler hem Avrupa'da hem de NBA'de forma giyerek Türkiye'yi uluslararası arenada temsil ettiler. Bu yıldızlar, 2001'deki başarının temel taşları olarak hafızalara kazındı.

FİNAL KAYBEDİLDİ AMA ZAFER GİBİYDİ

Her ne kadar Türkiye şampiyon olamasa da 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası halkın hafızasında bir zafer olarak yer etti. Final maçında alınan gümüş madalya, Türk basketbol tarihindeki en büyük başarı olarak uzun yıllar anıldı. Tribünleri dolduran binlerce taraftar, ev sahibi avantajını sonuna kadar kullandı ve tüm turnuva boyunca millilere büyük destek verdi.

Turnuva sonrasında milli takım oyuncuları büyük bir coşkuyla karşılandı. Bu başarı, Türk basketbolunun altın çağı olarak nitelendirildi ve gelecek nesiller için bir hedef haline geldi. 2001'deki bu çıkış, Türkiye'nin ilerleyen yıllarda da Avrupa ve dünya basketbolunda söz sahibi olmasının kapılarını araladı.

TÜRKİYE TARİHE GEÇTİ

2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye şampiyon olamadı ancak ikinci olarak tarih yazdı. Bu başarı, hem Türk basketbolunun gelişimi hem de spor kültürünün yaygınlaşması açısından kritik bir dönüm noktası oldu. O turnuvada atılan her basket, alınan her ribaund ve yapılan her savunma, Türk basketbolunun yükseliş hikâyesinin temel taşlarını oluşturdu.

Bugün bile 2001 kadrosu ve o yılki gümüş madalya, Türk basketbol tarihinin en gurur verici anları arasında anılmaya devam ediyor.