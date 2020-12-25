200 yıllık Tarihi Otelde kaynak sağlamak için moda ve mücevher çekimi yaptılar

Covid kısıtlamalarından dolayı çalışamayan ve işleri duran modacı, makyöz, fotoğrafçı ve medya sektöründe iş bulma zorluğu çekenlere destek, moral olma kaynak yaratmak için medya, moda ve mücevher sektörü 1890 Suit Otel de 2018 brezilya güzeli Jose ve bir Türk modelin katıldığı özel bir çekim ile bir araya geldi.

Şevi gold ve Sesera gold özel koleksiyonlarını Covid sürecine inat modacı Fırat Kaplan ile Rüstem Alalinin elbiseleri ile 1890 Suit Otelin 1000 yıllık tarihi duvarlarında ve tarihi konseptinde çekimi yapıldı. Tecrübeli yapımcı ve program sunucusu Gökhan Yalçın tüm sektörlerde ki durgunluk ve zor dönemin el birliği ile aşılacağını, destek olmak için ürettiği projenin altın üreticisi firmalar tarafından kabul edilmesi ile bir ufak çekim projesinde bile 20 den fazla kişiye gelir sağlayabildikleri için çok mutlu olduğunu, diğer tüm yapımcı ve farklı sektördeki firma sahiplerine de örnek olması dileğinde olduğunu söyledi.

Kaynak: Snob Magazin