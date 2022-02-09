20 yıllık muhasebecisinden ticari defterleri istedi, hayatının şokunu yaşadı

Bir otomotiv şirketinin yetkilisi, 20 yıldır birlikte iş yaptığı muhasebecisinden bu zamana kadar şirket ile ilgili kayıt altına aldığı ticari defterleri talep etti. Bir türlü defterleri alamayan şirket yetkilisi, soluğu savcılıkta aldı. Süreç içerisinde ne şirketin hesap defterleri bulunabildi, ne de şirket yetkilisinin mağduriyeti giderildi.

Edinilen bilgiye göre, bir otomotiv şirketinin yetkilisi Mehmet Yusuf Ö., 20 yıldır birlikte iş yaptığı muhasebecisi Mali Müşavir M.Z.'den (56), bu zamana kadar şirket ile ilgili kayıt altına aldığı ticari defterleri talep etti. M.Z. ise Mehmet Yusuf Ö.'ye hesap defterlerini vermemek için çeşitli bahaneler söyledi. M.Z.'nin davranışlarından ve söylemlerinden şüphelenen şirket yetkilisi, 20 yıldır çalıştığı muhasebecisinden şikayetçi oldu. Aynı zamanda Mehmet Yusuf Ö., hem şirketin bağlı olduğu Atışalanı Vergi Dairesi'ne hem de İstanbul Serbest Mali Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'na şüpheliyi şikayet etti. M.Z. hakkında ise 'görevi kötüye kullanma' suçundan dava açıldı.

"Makul bir süre verilirse defterleri ibraz edebilirim"

Küçükçekmece 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanık M.Z.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda Mehmet Yusuf Ö. ve avukatı hazır bulunurken, sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Söz hakkı verilen sanık M.Z., "Önceki savunmalarımı aynen tekrar ederim. Ben defterleri ibraz edemedim ancak bana makul bir süre verilirse defterleri ibraz edebilirim. Ben defterleri ibraz etmediğimde bana hakaret ve küfür edildi. Benden defterleri hemen sunmamı istemektedirler, suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Müşteki avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı; sanığın üzerine atılı suçu işlediğine kanaat getirerek, 'güveni kötüye kullanma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaanın ardından son sözü sorulan sanık, "Takdir mahkemenindir" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın 10 ay hapis ve 4 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın sabıkasız olmasını ve bir daha suç işlemeyeceği konusunda mahkemeye olumlu kanaat vermesini göz önünde bulunduran heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve M.Z.'nin 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti.

Davayla ilgili değerlendirmede bulunan avukat Buket Nurşah Tekışık, "Müvekkilim 20 yıldır aile şirketlerinin muhasebesini tutan şüpheliden defterleri istemesine rağmen bir netice alamamıştır. Bunun üzerine maddi zarara uğramış olabileceği ihtimali ile harekete geçerek suç duyurusunda bulunmuştur. Detaylı incelemelerin ardından zararın boyutu tespit edilebilecek. Bu tarz davalarda şüphelinin ceza almasının önemli olduğu görüşünü savunuyorum" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa