20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti

20 yıldır küs olduğu Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan, bu konu hakkında ilk kez konuştu. Kırmızıgül'ün evine geldiğini söyleyen Alişan, "Beni mahcup etti, hayatta her şey boş bundan sonra bu konularda daha hassas olacağım" dedi.

Şimdilerde Demet Akalın ile sabah programı sunan Alişan, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Geçtiğimiz gün programına katılan Mustafa Topaloğlu'nun yayın sonrası kalp krizi geçirmesi hakkında konuşan Alişan, "Bizim programa bağlandı. Bülent Ersoy ile barıştığını söyledi. Mustafa Topaloğlu, Bülent Ersoy'un kendisini aramasına çok sevindi" dedi.

"20 YIL SONRA GELİP BENİ MAHCUP ETTİ"

Milliyet'te yer alan habere göre, uzun yıllardır küs olduğu Mahsun Kırmızıgül ile barışması hakkında da konuşan Alişan, "Kendisi evime gelip beni mahcup etti. 20 sene sonra ilk kez oturup sohbet ettik. Hayat gerçekten boş biliyorsunuz. Deprem oldu o kadar insan öldü. İnsanın ekmeğine namusuna karışılmadıktan sonra barışılmayacak kimse yoktur. Hayatımda kazadan sonra sanat camiasından hiç tanımadığım o kadar insan beni arayıp mahcup etti ki... Ben de bundan sonra bu konularda daha hassas olacağım" ifadelerini kullandı.

ALİŞAN VE MAHSUN KIRMIZGÜL ARASINDA NE OLDU?

Merhum Hilmi Topaloğlu'nun kurucusu olduğu Prestij Müzik ile Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan popüler haline geldi. O dönemde aynı sahneyi paylaşan sanatçılar şirketin iflasıyla farklı bir yol izledi. Ardından Kırmızıgül ile Alişan'ın arası açılmış ve küsmüşlerdi. İkilinin neden kavga ettikleri ve küstükleri net olarak bilinemedi ancak bir süre önce Alişan katıldığı bir programda Mahsun Kırmızıgül'ün babasına saygısızlık yaptığını ve bunu affedemeyeceğini belirtmesi üzerine tartışmanın çıkış noktası öğrenildi.

Olay hakkında konuşan Alişan, "Çok yakın bir ortak arkadaşımızın düğününde karşılaştık. Ben gittim yanına bana böyle çok soğuk bir merhaba dedi. Sonra babam yanına gitti. Böyle bacak bacak üstüne atıp babamın suratına bile bakmadan bir 'Merhaba' dedi. Yani benim kafamdan aşağı kaynar sular döküldü" ifadelerini kullanmıştı.