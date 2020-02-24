20 yaşında kitap yazdı, taleplere yetişemiyor

24.02.2020 09:28 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:28

Erzurum'da 20 yaşındaki Devrim Aktürk isimli öğrenci, 5 gün önce çıkarttığı 'Hivru' isimli kitabının taleplerini yetiştiremiyor. Genç şair ilk baskısı tükenen şiir kitabının ikinci baskısına hazırlık yapıyor.



Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2.sınıf öğrencisi Diyarbakırlı 20 yaşındaki Devrim Aktürk 17 yaşından beri yazdığı şiirlerini kitap haline getirdi. 'Hivru' ismini verdiği şiir kitabına ilk etapta 500 adet bastıran genç şairin kitabının ilk baskısı şimdiden tükenmiş durumda.



Küçük yaşlardan berri şiir yazdığını söyleyen Aktürk, en büyük hayalinin ise başarılı bir gazeteci olduğunu belirterek, "17 yaşından beri şiir yazıyorum. Şiirlerimi yazdıktan sonra bunları bir kitap haline getirmeye karar verdim. İlk etapta kitabımı 150 sayfa olarak basmayı düşünmüştüm ama maddi imkanlardan dolayı 81 sayfa olarak bastırdım. Ben bu kitabı yazarken çoğunlukla aşk ve duygusal konuları ele aldım. Kitabımı bastıralı daha 5 gün oldu ama çok iyi bir talep var. Kitabımızın ikinci baskısında sayfa sayılarını arttırarak devam etmek istiyorum. Çevremdekiler beni destekledi ama eleştirenlerde oldu. Ailem sonuna kadar hep yanımdaydı. En büyük hayalim başarılı bir gazeteci olmak. İlk kitabım bana tecrübe kazandırdı. Kitabımda ayrıca Erzurum ve Diyarbakır'dan bahsettim" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA