20 yaş challenge ne demek? 20 years challenge nedir? 20'li yaşlar challenge ne demek?
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20 yaş challenge ne demek? 20 years challenge nedir? 20'li yaşlar challenge ne demek?

20 yaş challenge ne demek? 20 years challenge nedir? 20'li yaşlar challenge ne demek?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Sosyal medyayı kasıp kavuran yeni trendler kervanına 20'li yaşlar challenge akımı girdi. Challenge akımında kullanıcılar, bir konsept belirleyerek, yakın arkadaşlarını da bu akıma davet ediyor. Peki, 20 yaş challenge ne demek? 20 years challenge nedir? 20'li yaşlar challenge ne demek?

20'li yaş challenge olarak bilinen bu akım için arşivdeki resimler araştırılmaya başlandı. 20'li yaşlar challenge akımı Instagram ve Twitter'da gündem oldu. '20'li yaşlar challenge' akımına ünlüler kadar siyasetçilerden de katılım geldi. 20'li yaşlar challenge' etiketiyle paylaşılan görüntülere beğeni ve yorum yağdı.

20 YEARS CHALLENGE NEDİR?

Sosyal medyada, "meydan okuma" olarak bilinen "challenge" fotoğraf ve videolarla kişilerin birbirine topu atarak yaptıkları bir etkinlik olarak biliniyor. Son dönemlerde popülerleşen bu akım özellikle bazı konulara dikkat çekmek amacıyla yapılıyor.

Son dönemde popüler hale gelen meydan okuma (challenge) akımları için çekilen fotoğraf ve videolarla iş yerleri ve evlerin konumunun deşifre edilmesi, kurbanlarını uzun süre dijital takibe alan hırsızların işlerini kolaylaştırıyor.

Challenge nedir, ne demek? Sosyal medyada gündeme gelen Challenge ne anlama gelir?

Koronavirüs salgını nedeniyle evde ve iş yerlerinde vakit geçirme sürelerinin artmasıyla sosyal medya kullanımının yükseldiğini belirten uzmanlar, paylaşılan özel bilgilerle kazanç sağlamak isteyen kötü niyetli kişilere dikkat edilmesi uyarısı yaptı.

Dijital Marka Stratejisti ve Yazılımcı Kalust Şalcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle vatandaşların evlerinde vakit geçirdiklerini, bu nedenle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda "patlama" yaşandığını anlattı.

Challenge nedir, ne demek? Sosyal medyada gündeme gelen Challenge ne anlama gelir?

İnsanların mecburi haller dışında sokağa çıkmamaları ve evden çalışmaya başlamasının sosyal medya platformlarında kanalı olmayan ya da mecraları aktif kullanmayanlarda "Gelecekte evde yaşamak zorunda kalırsam ben de bu mecralarda mutlaka olmalıyım" kaygısı yaşattığını ifade eden Şalcıoğlu, internet ve teknolojinin bilinçli kullanılması gerektiğini anımsattı.

Bakan Ziya Selçuk sosyal medyadaki akıma katıldı, paylaştığı fotoğraf olay oldu
Bakan Ziya Selçuk sosyal medyadaki akıma katıldı, paylaştığı fotoğraf olay oldu
Akıma dahil olan Aynur Aydın, 20'li yaşlarına ait fotoğrafını paylaştı, takipçileri aradaki değişimi anlayamadı
Akıma dahil olan Aynur Aydın, 20'li yaşlarına ait fotoğrafını paylaştı, takipçileri aradaki değişimi anlayamadı
Ramazan Eles
Gündem Editörü
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