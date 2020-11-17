20 yaş altı vatandaşlar ne zaman sokağa çıkabilecek? İşte kısıtlamanın uygulanacağı saatler
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20 yaş altı vatandaşlar ne zaman sokağa çıkabilecek? İşte kısıtlamanın uygulanacağı saatler

17.11.2020 21:21 | Son Güncelleme: 17.11.2020 21:32

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 65 yaş ve üstü için uygulanan 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altı için de geçerli olacak. Böylece 20 yaş altına getirilen kısıtlamada gençler 6 saat dışarıya çıkabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs önlemleri kapsamında, hali hazırda devam eden 65 yaş ve üzeri için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması çalışanlar hariç 20 yaş altına da uygulanacak.

10.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA SOKAĞA ÇIKABİLİYORLAR

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs genelgesine göre 81 ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabiliyordu.

20 YAŞ ALTINDAKİLER İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK

Söz konusu uygulama 20 yaşın altındakiler için de geçerli olacak. Öte yandan çalışanlar bu uygulamadan muaf olacak.

ALINAN DİĞER TEDBİR KARARLARI

  • Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak, okullardaki eğitim yıl sonuna kadar online sürdürülecek.
  • Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat 10.00 ile 20.00 arası açık kalacak.
  • Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak.
  • Restoranlarda sadece paket servisi yapacak.
  • Kıraathanelere bir süre ara verilecek.
  • Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak.
  • Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek.
20 yaş altı vatandaşlar ne zaman sokağa çıkabilecek? İşte kısıtlamanın uygulanacağı saatler

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