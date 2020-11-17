20 yaş altı vatandaşlar ne zaman sokağa çıkabilecek? İşte kısıtlamanın uygulanacağı saatler

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 65 yaş ve üstü için uygulanan 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altı için de geçerli olacak. Böylece 20 yaş altına getirilen kısıtlamada gençler 6 saat dışarıya çıkabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs önlemleri kapsamında, hali hazırda devam eden 65 yaş ve üzeri için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması çalışanlar hariç 20 yaş altına da uygulanacak.

10.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA SOKAĞA ÇIKABİLİYORLAR

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs genelgesine göre 81 ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabiliyordu.

20 YAŞ ALTINDAKİLER İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK

Söz konusu uygulama 20 yaşın altındakiler için de geçerli olacak. Öte yandan çalışanlar bu uygulamadan muaf olacak.

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