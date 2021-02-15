20 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı? 20 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi?

Pandemi dönemi sebebiyle toplu taşıma kullanımına yaş sınırı getirildi. Toplu taşıma yaş sınırı değişti. 20 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı? 20 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi?

Tedbirler kapsamında devam eden toplu taşıma kısıtlamasında değişim! 20 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı? 20 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi? 20 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi?

20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA YASAĞI KALKTI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Valilik arasında yapılan görüşmeler sonucu yasak 12 yaş altına indirildi. Kural 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile sporcu gençler için esnetildi. Yeni uygulamaya göre 65 yaş üstü vatandaşlar ile 12 yaş altı çocukların toplu taşımayı kullanması engellenecek.

20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA KULLANABİLİR Mİ?

İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin toplu taşıma kullanma kısıtlamasında değişikliğe gidildi. Yapılan düzenleme ile 20 yaş altı için toplu taşıma yasağı 12 yaş altına çekildi.