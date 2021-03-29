20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı geri geldi mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı geri geldi mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı geri geldi mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı geri geldi mi? Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine toplantısı sonrası yeni yasaklar neler? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı geldi mi?

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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun &80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı geri geldi mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

20 YAŞ LATI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları dile getirdi;

"Salgın döneminde işleri azalan esnaflarımızın, öğrencilerimizin durumlarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tüm imkanlarını sonuna kadar zorluyoruz. Şartların el verdiği her adımda milletimize nefes aldırmaya, esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz. Dünyanın pek çok ülkesine göre tedbirleri en akılcı uygulayan ülkeler arasındayız. Vaka, hasta ve ölüm sayıları arttığında, tedbirleri güncellemek zorunda kalıyoruz.Vaka, hasta ve ölüm sayılarını ilişki içinde bulunduğumuz ülkelerden daha aza düşüremezsek, küresel ticaretten geri kalırız. Vatandaşlarımızı tamam diye ifade ettiğimiz kurallara sıkı sıkıya riayet etmeye davet ediyorum. Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyona ulaşan sayıyla sahada görmeye başladık. Genel olarak her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta yoğun bakım hasta sayıları aynı düzeyde yükselmiyor. Bunun yanında vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye zorlamaktadır. İllerimizi düşük riskli orta yüksek ve çok yüksek riskli belirleyerek renklere ayırmıştık. Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun &80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir."

Dilek Ulusan
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