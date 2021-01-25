20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri!
Merakla beklenen 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri!
Perşembe günü Kabine toplantısı yapılması bekleniyor. Kabine toplantısı öncelikli konular arasında 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri! gibi konular yer almaktadır.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Günlük vaka sayılarında belirgin düşüş yaşanması kısıtlamaların kaldırılma ihtimalini akılara getirdi. Gözler Kabine Toplantısında alınacak karara çevrildi. Kısıtlamaların esnetilmesi konusu Kabine Toplantısı konuşlarının arasında yer alması bekleniyor.
20 YAŞ ALTI SAKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı; gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.