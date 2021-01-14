20 yaş altı otobüs kullanabilir mi? 20 yaş altı Toplu taşımada HES zorunluluğu!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki, 20 yaş altı otobüs kullanabilir mi? 20 yaş altı Toplu taşımada HES zorunluluğu!

15 Ocak 2021 tarihinde geçerli olacak HES kodu ile İstanbul kart eşleşmesi nasıl yapılır? 20 yaş altı otobüs kullanabilir mi? 20 yaş altı Toplu taşımada HES zorunluluğu!

20 YAŞ ALTI OTOBÜS KULLANABİLİR Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs ile mücadele dahilinde yeni önlemler getirdi. "İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir."

TOPLU TAŞIMADA HES ZORUNLULUĞU

15 Ocak itibari ile toplu taşıma araçlarında İstanbul kart ile HES kodu eşleşmesi olmayan kişiler toplu taşıma kullanamayacak. Buna göre HES kodu ile akbilinizi eşleştirmek için "https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/" sitesine girmeniz gerekmektedir. Site üzerinden hızlı bir şekilde HES kodu tanımlaması yapabilirsiniz.

EVDEKAL

Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.