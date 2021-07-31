20. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı'na Anadolu Üniversitesi ev sahipliği yapıyor

20. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı (International Conference on Turkish Linguistics - ICTL), Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim dalı tarafından 2-4 Ağustos tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

20. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı (International Conference on Turkish Linguistics - ICTL), Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim dalı tarafından 2-4 Ağustos tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Dilbilim Derneği'nin katkı sunduğu kurultay, 3 gün sürecek olup farklı ülkelerden dilbilimcileri bir araya getirecek.

Anadolu Üniversitesi'nin ikinci kez ev sahipliği yaptığı kurultayda açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal yapacak. Davetli konuşmacılar Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İclal Ergenç ve Eötvös Loránd Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zoltan Kövecses de konuşmalarını sunacak. 200 katılımcının katıldığı kurultayda; 67 sözlü bildiri, 24 poster bildiri ve 4 yuvarlak masa sunusu yer alacak.

Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı nedir?

1982 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk Dilbilimi alanında çalışan akademisyenler tarafından başlatılan ve sonrasında gelenek halinde günümüze kadar gelen Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı, her iki yılda bir gerçekleştirilmektedir. Dünyadan çeşitli üniversitelerin farklı zamanlarda ev sahipliğini üstlendiği kurultay, Türkçe ve diğer Türk dilleri ile ilgili çalışmaların sunulduğu ve Amerika, Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve Türkiye'den dilbilimcilerin katıldığı bilimsel bir platformdur.

Dilbilimciler ve dilbilim takipçileri, 20. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı'na ilişkin https://ictl20. anadolu. edu. tr/ adresinden detaylı bilgi alabilirler.

Kaynak: Habermetre