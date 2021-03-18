20 saatten fazla süre geçti, vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu Meclis'i terk etmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

20 saatten fazla süre geçti, vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu Meclis'i terk etmedi

18.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:50

Vekilliği düşüren HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de başlattığı eylemini sürdürüyor. 20 saatten fazla süredir Meclis'ten ayrılmayan ve geceyi parti grup odasında geçiren Gergerlioğlu'na HDP'li vekiller de eşlik etti. Öte yandan CHP'li Abdüllatif Şener de Gergerlioğlu'nu ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

'Terör propagandası yapmak' suçundan 2 yıl hapis cezası alan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında kesinleşen mahkeme kararı, dün TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunmasıyla milletvekilliği düşen Gergerlioğlu, Genel Kurulu terk etmedi.

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN KARAR ÇIKANA KADAR EYLEMİNİ SÜRDÜRECEK

Dün akşam 20.00 sıralarında diğer HDP milletvekilleriyle birlikte Genel Kurulu'ndan çıkan Gergerlioğlu, HDP grup odasına geçti. Geceyi burada geçiren Gergerlioğlu, bugün de Meclis'ten ayrılmadı. Anayasa Mahkemesi'nin kararı çıkana kadar Meclis'ten ayrılmayacağını belirten ve eylemini sürdüren Gergerlioğlu'na, HDP milletvekilleri eşlik etti.

20 saatten fazla süre geçti, vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu Meclis'i terk etmedi

"DEMOKRASİ İÇİN NÖBETTEYİZ"

Sabah sosyal medya hesabından bir video paylaşan Gergerlioğlu, "Ayaktayız. Milletin iradesi için, demokrasi için nöbetteyiz. Çok güçlü bir destek aldık dün. Ulusal ve uluslararası kamuoyu bize ok güçlü bir destek verdi" demişti.

20 saatten fazla süre geçti, vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu Meclis'i terk etmedi
Meclis'te sabahlayan Gergerlioğlu sosyal medyadan bir video paylaştı.

"DÜN VEKİLLİĞİM DÜŞTÜ AMA BEN DİRENİŞ YOLUNU SEÇTİM"

"Uyduruk cezalar, karar okumalar milletin verdiği vekilliği, iradeyi elimizden alamaz. Direniyorum, direniyoruz. Gerçek demokrasi nöbetimiz, direnişimiz devam ediyor" ifadeleriyle bir video paylaşan Gergerlioğlu, şunları söyledi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyim. Ayrılmadım. Dün milletvekilliğim düşürüldü ama ben direniş yolu seçtim. Genel kuruldayım ve daha sonra HDP toplantı odasındayım. Arkadaşlarımla birlikte buradaydık geç saatlere kadar. Daha sonrasında da ben Meclis'ten ayrılmadım ve milletvekili arkadaşlarım da refakat etti ve burada sabahladık."

20 saatten fazla süre geçti, vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu Meclis'i terk etmedi

CHP'Lİ ŞENER'DEN "GEÇMİŞ OLSUN" ZİYARETİ

Gergerlioğlu'nu, HDP grup odasında CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener de ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

20 saatten fazla süre geçti, vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu Meclis'i terk etmedi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Demet Akalın Türkan Şoray
Spor Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 20 saatten fazla süre geçti, vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu Meclis'i terk etmedi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 14:49:38. #1.15#
title