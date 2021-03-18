20 saatten fazla süre geçti, vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu Meclis'i terk etmedi

Vekilliği düşüren HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de başlattığı eylemini sürdürüyor. 20 saatten fazla süredir Meclis'ten ayrılmayan ve geceyi parti grup odasında geçiren Gergerlioğlu'na HDP'li vekiller de eşlik etti. Öte yandan CHP'li Abdüllatif Şener de Gergerlioğlu'nu ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

'Terör propagandası yapmak' suçundan 2 yıl hapis cezası alan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında kesinleşen mahkeme kararı, dün TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunmasıyla milletvekilliği düşen Gergerlioğlu, Genel Kurulu terk etmedi.

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN KARAR ÇIKANA KADAR EYLEMİNİ SÜRDÜRECEK

Dün akşam 20.00 sıralarında diğer HDP milletvekilleriyle birlikte Genel Kurulu'ndan çıkan Gergerlioğlu, HDP grup odasına geçti. Geceyi burada geçiren Gergerlioğlu, bugün de Meclis'ten ayrılmadı. Anayasa Mahkemesi'nin kararı çıkana kadar Meclis'ten ayrılmayacağını belirten ve eylemini sürdüren Gergerlioğlu'na, HDP milletvekilleri eşlik etti.

"DEMOKRASİ İÇİN NÖBETTEYİZ"

Sabah sosyal medya hesabından bir video paylaşan Gergerlioğlu, "Ayaktayız. Milletin iradesi için, demokrasi için nöbetteyiz. Çok güçlü bir destek aldık dün. Ulusal ve uluslararası kamuoyu bize ok güçlü bir destek verdi" demişti.

Meclis'te sabahlayan Gergerlioğlu sosyal medyadan bir video paylaştı.

"DÜN VEKİLLİĞİM DÜŞTÜ AMA BEN DİRENİŞ YOLUNU SEÇTİM"

"Uyduruk cezalar, karar okumalar milletin verdiği vekilliği, iradeyi elimizden alamaz. Direniyorum, direniyoruz. Gerçek demokrasi nöbetimiz, direnişimiz devam ediyor" ifadeleriyle bir video paylaşan Gergerlioğlu, şunları söyledi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyim. Ayrılmadım. Dün milletvekilliğim düşürüldü ama ben direniş yolu seçtim. Genel kuruldayım ve daha sonra HDP toplantı odasındayım. Arkadaşlarımla birlikte buradaydık geç saatlere kadar. Daha sonrasında da ben Meclis'ten ayrılmadım ve milletvekili arkadaşlarım da refakat etti ve burada sabahladık."

CHP'Lİ ŞENER'DEN "GEÇMİŞ OLSUN" ZİYARETİ

Gergerlioğlu'nu, HDP grup odasında CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener de ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.