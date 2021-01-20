20 Ocak Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

20 Ocak Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

20.01.2021 10:54 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:57
20 Ocak Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 15 Ocak Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 20 Ocak Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

11:00Yaprak Dökümü

13:00Gelinim Mutfakta

15:45Arka Sokaklar

19:00Kanal D Ana Haber

20:00Sadakatsiz

23:45Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

04:40Geniş Aile

07:00Mesut Yar İle Bugün

13:15Gerçeğin Peşinde

16:30Söz

18:30Star Haber

20:00Sonsuzluk Projesi

22:15İntikam Benim

FOX TV YAYIN AKIŞI

04:30Hayat Sevince Güzel

06:00İnadına Aşk

11:00Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00Dünya Avucunuzda

13:45Temizlik Benim İşim

16:00Zuhal Topal'la Sofrada

19:00Selçuk Tepeli İle...

20:00Yaparsın Aşkım

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00Çocuktan Al Haberi

07:30Yeni Gelin

11:30Turgay Başyayla İle

12:30Adını Feriha Koydum

15:15Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45Show Ana Haber

20:00Güldür Güldür Show

ATV YAYIN AKIŞI

05:30Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

08:00Kahvaltı Haberleri

13:00Atv Gün Ortası

14:00Beni Bırakma

16:20Esra Erol'daLife

19:00Atv Ana Haber Bülteni

20:00Kuruluş Osman

TV8 YAYIN AKIŞI

07:158'de SağlıkLife

08:30Oynat Bakalım

13:00Doya Doya Moda

17:15Doğduğun Ev Kaderindir

20:00Doğduğun Ev Kaderindir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Selçuk Özdağ Donald Trump Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Hande Erçel Jennifer Lopez
Spor Abdullah Avcı Stjepan Tomas Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 20 Ocak Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 11:11:49. #1.15#
title