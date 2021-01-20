20 Ocak Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 15 Ocak Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 20 Ocak Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
11:00Yaprak Dökümü
13:00Gelinim Mutfakta
15:45Arka Sokaklar
19:00Kanal D Ana Haber
20:00Sadakatsiz
23:45Hekimoğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI
04:40Geniş Aile
07:00Mesut Yar İle Bugün
13:15Gerçeğin Peşinde
16:30Söz
18:30Star Haber
20:00Sonsuzluk Projesi
22:15İntikam Benim
FOX TV YAYIN AKIŞI
04:30Hayat Sevince Güzel
06:00İnadına Aşk
11:00Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00Dünya Avucunuzda
13:45Temizlik Benim İşim
16:00Zuhal Topal'la Sofrada
19:00Selçuk Tepeli İle...
20:00Yaparsın Aşkım
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00Çocuktan Al Haberi
07:30Yeni Gelin
11:30Turgay Başyayla İle
12:30Adını Feriha Koydum
15:15Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45Show Ana Haber
20:00Güldür Güldür Show
ATV YAYIN AKIŞI
05:30Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
08:00Kahvaltı Haberleri
13:00Atv Gün Ortası
14:00Beni Bırakma
16:20Esra Erol'daLife
19:00Atv Ana Haber Bülteni
20:00Kuruluş Osman
TV8 YAYIN AKIŞI
07:158'de SağlıkLife
08:30Oynat Bakalım
13:00Doya Doya Moda
17:15Doğduğun Ev Kaderindir
20:00Doğduğun Ev Kaderindir