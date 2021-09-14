20. Milli Eğitim Şurası, eğitimde fırsat eşitliği için toplanıyor

Milli Eğitim Bakanlığının, "en yüksek danışma kurulu" olarak tanımlanan Milli Eğitim Şurası toplanıyor. "Türk milli eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek" için eğitim ve öğretimle ilgili konuları inceleyip tavsiye kararları hazırlayan ve 7 yıldır yapılmayan şura, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in başkanlığında geniş bir katılımla yapılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve üyeleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Bakan yardımcıları ve Bakanlık merkez teşkilatı birim amirlerinin "tabii üyeler" olarak katılacağı şuraya bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ile yurt içi ve yurt dışından meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, basın ve yayın kuruluşları, öğrenci ve veli temsilcileri ile eğitim alanında şura konularıyla ilgili çalışmalarıyla tanınmış uzmanlar da davet edilecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, uzun bir aradan sonra Milli Eğitim Şurası'nı yeniden toplamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "20. Milli Eğitim Şurası'nın başlığı 'Eğitimde Fırsat Eşitliği' olacak. Şurada üç ana konuda özel ihtisas komisyonu kurulacak. Bu konular, 'Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği', 'Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi' ve 'Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi' olacak" dedi.

"20. Milli Eğitim Şurası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleşecek"

Şura kapsamında oluşturulacak özel ihtisas komisyonları dışında okul öncesi eğitimden üniversite giriş sistemine kadar muhtelif konulara ilişkin çalışma gruplarının da oluşturulacağını aktaran Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Şuranın temsiliyetini artırmak için tüm illerden katılımcılar seçilecek ve 26 farklı yerde bölgesel toplantılar düzenlenip hazırlık raporları düzenlenecek. Şura kapsamında hazırlanacak özel ihtisas komisyonu raporları, Şura üyelerine önceden gönderilecek. Bildiğiniz gibi Şüra kararları, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınıyor ve kararlar, Bakan oluru ile Tebliğler Dergisi'nde yayınlanıyor. 20. Milli Eğitim Şurası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanımıza desteklerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum."

(Utku Şimşek/iHA)

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