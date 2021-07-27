20 gündür kayıp olan anne bulundu

Günlerdir kayıp olan İki çocuk annesi 25 yaşındaki İlknur Yılmaz Fulya ile Umudun Olsun programında ortaya çıktı.

Günlerdir kayıp olan İki çocuk annesi 25 yaşındaki İlknur Yılmaz Fulya ile Umudun Olsun programında ortaya çıktı.

İki çocuk annesi 25 yaşındaki İlknur Yılmaz, 6 Temmuz günü İstanbul Güngören'de kaybolmuştu. İlknur Yılmaz'ı bulmak için eşi Mustafa Yılmaz ve kayınvalidesi Reyhan Poyraz ile birlikte Fox'ta yayınlanan Fulya Öztürk'ün sunduğu Fulya ile Umudun Olsun programına başvurdu. 6 Temmuz günü arkadaşlarının yanına parka giden İlknur'dan o günden beri de haber alınamıyordu. Anne Reyhan Poyraz'a göre mutlu bir evlilikleri olan kızı ve damadı arasında bugüne kadar hiçbir sorun yaşanmamıştı.

"Boşanmak istiyorum"

İki çocuk annesi 25 yaşındaki İlknur Yılmaz canlı yayında eşi ve annesiyle yüzleşti. İlknur ailesinin baskısıyla genç yaşta evlendirildiğini söyledi ve eşinden şiddet gördüğünü anlattı. Canlı yayın boyunca bir kere dahi Mustafa Yılmaz'ın yüzüne bakmayan İlknur Yılmaz, eşiyle aralarında 18 yaş fark olduğunu anlattı. Evliliği boyunca huzurlu bir günü olmadığını iddia etti.

"Ne ailem ne de kocam bugüne kadar boşanma isteğimi duymadı" diye konuşan İlknur Yılmaz, "Kendi ayaklarımın üzerinde durup boşanmak istiyorum" açıklaması yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı