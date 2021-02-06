20 dönümlük alana yapılan spor kompleksi 3 ay sonra açılacak

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde spor salonunu yenilemeye alan Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, içerisinde çok farklı spor alanlarını barındıran tesisin 3 ay içerisinde tamamen kullanıma açılacağını duyurdu.

17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi sonrasında büyük yıkımın yaşandığı Sakarya'nın merkez ilçesi Adapazarı'nda yaşayan vatandaşlar, Camili, Karaman ve Korucuk mahallelerinde yapılan yeni yerleşim yerlerine büyük rağbet gösterdi, çok sayıda kamu kurumu da bölgeye taşındı. İlçe nüfusunun büyük bir kısmının bölgede yaşaması nedeniyle mevcut spor tesislerinin yetersiz kaldığını fark eden Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde bulunan Yenikent Spor Salonu'nu tadilata aldı. 20 dönümlük alanda bulunan salon tamamen yenilenirken araziye futbol sahası, basketbol sahası, tenis kortu, voleybol sahası bocce ve yüzme havuzunun yanı sıra yürüyüş parkurları yapımına başlanıldı.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdür Vekili Özgür Aygün, "Spor alanı ilan edilen bu 20 dönümlük alan üzerinde sadece Yenikent Spor Salonu'muz vardı. İçerisinde 3 tane bireysel salon vardı. Biz de buraya daha ne yapabiliriz düşüncesiyle birlikte spor salonu içerisindeki bireysel antrenman salon sayısını 5'e çıkardık. Fitness, karate ve pilates salonlarının yanına boks, kick boks, jimnastik ve masa tenisi yeni branşları da ekleyeceğiz. Zaten salonumuzda hentbol, voleybol ve basketbol antrenmanları da devam ediyor. Dış yerleşkede de yaptığımız planlama ile birlikte bir futbol sahasını buraya kazandırmak amaçlı çalışmalarımızı tamamladık. 65'e 105 ölçülerindeki sahamızı Bölgesel Amatör Lig'inin müsabakalarının yapılabileceği bir hale getirdik. Bocce sahasını da buraya inşa ederek girişe konuşlandırdık. Uluslararası müsabakaların yapılabileceği bir saha. İçerisinde 4'e 15 metreden oluşan 30 tane saha var. Alt yerleşkeye ise voleybol sahası ve basketbol sahasını inşa ettik. Arkasına önümüzdeki hafta tenis kortu yapmaya başlayacağız. Yaza doğru ise açık yüzme havuzu inşa edeceğiz. Mayıs ayında ona da başlayacağız. Alttaki yerleşkede bir binamız var. Gençlik merkezimize bağlı olarak 'Genç Ofis' ismiyle adlandırıp bu bölgede faaliyetlerimize devam edeceğiz. Burada sadece spor salonumuz vardı. Şu anda bu spor alanlarıyla birlikte yürüyüş parkuru da planladık. Hem salonun ve boccenin etrafına hem de Genç Ofis'in oraya da yapacağız. Böylelikle 7/24 halka açık ücretsiz spor sahalarını bu bölgeye kazandırmış olacağız" dedi.

İl genelinde çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Aygün, "Bu süreçte İl Müdürlüğü olarak özellikle yeni stadın çevresinde dış sektöre de sahalar inşa ettik. Özellikle akademik liglerin oynanabileceği ölçülerde bir saha. Onun yanına ise 2 tane halı saha, dış sektör için tenis kortu ve basketbol ile voleybol sahası inşa edeceğiz. Bunların öncesinde zaten 15 günde 1 kullanılan yeni stadımıza kapalı atletizm pisti kazandırdık. Bu Türkiye'de ilk olan bir pist. 120 metre uzunluğundaki pisti kış aylarında sporcularımız olumsuz hava şartlarına maruz kalmadan rahatça antrenmanlarını yapabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı