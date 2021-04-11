20 bin metrekare alana 5 bin ton sıcak asfalt serilecek
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20 bin metrekare alana 5 bin ton sıcak asfalt serilecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
20 bin metrekare alana 5 bin ton sıcak asfalt serilecek

Merkezefendi Belediyesi üst yapı ve bakım-onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Merkezefendi Belediyesi üst yapı ve bakım-onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler toplamda 20 bin metrekare alana 5 bin ton sıcak asfalt serecek. Yol açma ve genişletme çalışmalarında çıkarılan 25 bin metreküp toprak ise park dolgusu olarak kullanılacak.

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelinde yol çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Çakmak Mahallesi 260 Sokak'ın devamı olan Saruhan Mahallesinde sürdürülen çalışmalar tamamlanarak Göveçlik Mahallesi'ne bağlanacak. 2 bin metre uzunluğunda 10 metre genişlikte, toplamda 20 bin metrekare alanda 5 bin ton sıcak asfalt serimi yapılacak. Gerçekleştirilen çalışmalar sonunda Selçukbey, Çakmak, Saruhan ve Göveçlik Mahallesi çevre yolu konumuna gelecek. Fen İşleri Müdürlüğü yol açma ekipleri, Gümüşçay Mahallesi Namık Kemal Caddesinde yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda çıkarılan 25 bin metreküp toprak, park dolgusu olarak kullanılıyor. Ekipler ayrıca, Çiğdem Caddesi ile Gümüşçay Caddesi'ni birbirine bağlama çalışmalarına devam ediyor. Başkarcı Mahallesi 1060 ve 1061 Sokak'ta toplamda 350 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde, Çakmak Mahallesi 5610 ve 5602 Sokak'ta 200 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde yol çalışmaları gerçekleştiriliyor. Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kaldırım ve yama ekipleri ise yeni yapılan Adalet Pazar Yeri'nin çevre düzenlemesini, Saraylar, Muratdede, Zafer ve Akçeşme Mahallelerinde bakım, onarım ve tamirat işlemlerini gerçekleştiriyor.

"Üst yapı, bakım-onarım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz"

Çalışmaları yerinde inceleyerek görevlilerden bilgi alan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ilçedeki yolların ve sokakların daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi için çalıştıklarını söyledi. Başkan Doğan, "İlçemizdeki üst yapı, bakım-onarım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz birçok noktada çalışmalarını gerçekleştiriyor. Asfaltlamadan yol açmaya, bakım-onarımdan kaldırım işlemlerine kadar yaptığımız çalışmalar ile ilçemizdeki yolları ve sokakları daha güvenli ve konforlu hale getiriyoruz. Merkezefendili hemşehrilerimiz ve Merkezefendimiz çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

20 bin metrekare alana 5 bin ton sıcak asfalt serilecek
20 bin metrekare alana 5 bin ton sıcak asfalt serilecek
20 bin metrekare alana 5 bin ton sıcak asfalt serilecek
20 bin metrekare alana 5 bin ton sıcak asfalt serilecek
20 bin metrekare alana 5 bin ton sıcak asfalt serilecek
20 bin metrekare alana 5 bin ton sıcak asfalt serilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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