2 yıllık Açık öğretim bölümleri ve puanları 2021? AÖF 2 ve 4 yıllık bölümler nelerdir?
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2 yıllık Açık öğretim bölümleri ve puanları 2021? AÖF 2 ve 4 yıllık bölümler nelerdir?

2 yıllık Açık öğretim bölümleri ve puanları 2021? AÖF 2 ve 4 yıllık bölümler nelerdir?
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Son Dakika: YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci 2 yıllık Açık öğretim bölümleri ve puanları nelerdir? araştırmaktadır. Peki, AÖF bölümleri ve puanları nelerdir? AÖF taban puanları elerdir? AÖF 2 ve 4 yıllık bölümler nelerdir?

Son Dakika: 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ÖSYM tarafından AİS üzerinden erişime açıldı. Üniversite tercihleri için hazırlık yapan yüz binlerce öğrenci, üniversitelerin taban puanlarının yanı sıra Açık öğretim Fakültesi taban puanı araştırmasına başladı. Peki, AÖF 2 ve 4 yıllık bölümleri taban puanları açıklandı mı? 2 yıllık Açık öğretim bölümleri ve puanları 2021? AÖF 2 ve 4 yıllık bölümler nelerdir? AÖF taban puanları belli oldu mu? Önlisans taban puanları linki! İşte detaylar haberimizde…

AÖF BÖLÜMLERİ NELER?

Acil Durum ve Afet Yönetimi, Adalet, Aşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Çocuk Gelişimi, Dış Ticaret, Elektrik Enerjisi Üretim- İletim ve Dağıtımı, Emlak ve Emlak Yönetimi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Ev İdaresi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İlahiyat, Lojistik, Medya ve İletişim, Muhasebe ve Vergi Uygulaması, Kültürel Miras ve Turizm, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sosyal Medya Yöneticiliği, Spor Yönetimi, Yaşlı Bakımı, Web Tasarımı ve Kodlama

ÖNLİSANS TABAN PUANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

AÖF 4 YILLIK BÖLÜMLERİ

Felsefe, Sağlık Yönetimi, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Hizmet, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Tarih, Yönetim Bilişim Sistemleri

İKTİSAT FAKÜLTESİ

Çalışma Ekonomi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Uluslararası İlişkiler

İŞLETME

Havacılık Yönetimi, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Konaklama İşletmeciliği, İşletme (İngilizce)

LİSANS TABAN PUANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

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2 yıllık Açık öğretim bölümleri ve puanları 2021? AÖF 2 ve 4 yıllık bölümler nelerdir? - Haberler
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