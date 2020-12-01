2 yıl sonra tekrar yürümenin mutluluğunu yaşadı
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2 yıl sonra tekrar yürümenin mutluluğunu yaşadı

01.12.2020 12:38 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:53

2 yıl sonra tekrar yürümenin mutluluğunu yaşadı 'Ankilozan spondilit' romatizma hastalığı nedeniyle 2 yıldır yürüyemeyen 36 yaşındaki Emine Çelik, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Turgut Nedim Karaismailoğlu'nun yaptığı iki taraflı kalça protezi ile tekrar yürümenin mutluluğunu yaşadı.

2 yıl sonra tekrar yürümenin mutluluğunu yaşadı

SAMSUN - 'Ankilozan spondilit' romatizma hastalığı nedeniyle 2 yıldır yürüyemeyen 36 yaşındaki Emine Çelik, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Turgut Nedim Karaismailoğlu'nun yaptığı iki taraflı kalça protezi ile tekrar yürümenin mutluluğunu yaşadı.

Sinop'ta yaşayan 36 yaşındaki Emine Çelik, 20 yıl önce ortaya çıkan, halk arasında bambu hastalığı olarak da bilinen 'ankilozan spondilit' adlı romatizma hastalığı nedeniyle senelerce ağrı ve hareket kısıtlamaları ile hayatı sürdürmeye çalıştı. Omurgada kamburlaşmaya yol açan bu hastalığın ilerlemesi sebebiyle son 2 yıldır yürüme yetisini de yitirerek tekerli sandalye ile günlük hayatını devam ettirmek zorunda kalan Çelik, bu süreçte çeşitli doktorlara başvurdu. Çelik, tedavi imkanı bulamaması üzerine son olarak başvurduğu VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji-El Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Turgut Nedim Karaismailoğlu'nda şifayı buldu. Nadir yapılan ve riskli ameliyatlarından biri olan iki taraflı kalça protezi ile tekrar sağlığına kavuşan Çelik, artık yürüyebiliyor.

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"2 yıldır tekerlekli sandalye ile dolaşıyordu"

Hastaya uygulanan tedavi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Nedim Karaismailoğlu, "Hastamız Emine hanım 2 yıldır yürüyemiyordu. Tekerlekli sandalye ile dolaşıyordu. Emine Hanım'ın 'ankilozan spondilit' adlı romatizma hastalığı sebebiyle kalçası donmuştu. Ayağa kalkamıyordu, bu nedenle sağlığına yeniden kavuşması için kendisini ameliyat ettik. Kalçası donduğu için kalçayı protezle değiştirdik. Protezin özelliği iki tarafın da aynı anda yapılmış olmasıydı. Ameliyattan sonra hastamız tekrar ayağa kalktı. Kendi kendine yavaş yavaş da olsa yürümeye başladı. Yaptığımız operasyon çok nadir yapılan bir ameliyattır. İki taraflı olması daha da nadirdir. Bizim için stresli ve zor bir ameliyat olsa da, hastamızın sağlığına kavuşması bizim için çok büyük mutluluk oldu. Hastamızın bütün problemleri aynı seansta halledilmiş oldu" dedi.

"Ameliyattan beş gün sonra basmaya başladım"

Artık yürüyebildiğini ifade eden Emine Çelik ise, "20 yıldır 'ankilozan spondilit' rahatsızlığım vardı ve son bir iki yıldır yürüyemiyordum. Boynumda ve omurgamda tutulum olduğu için çok riskli bir ameliyat oldu. Hamdolsun yolum Nedim Hocama düştü. Ameliyattan beş gün sonra yeniden basmaya ve yürümeye başladım. Her şey için teşekkür ederim" diye konuştu.

2 yıl sonra tekrar yürümenin mutluluğunu yaşadı
2 yıl sonra tekrar yürümenin mutluluğunu yaşadı
2 yıl sonra tekrar yürümenin mutluluğunu yaşadı
2 yıl sonra tekrar yürümenin mutluluğunu yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL

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