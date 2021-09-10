2 yıl önce evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı
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2 yıl önce evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşandı. Adliye çıkışı epey üzgün olduğu görülen Ciğerci, ihanet iddiaları için "Böyle bir şey yok" dedi.

Uzun süredir devam eden ilişkilerini 2019 yılında nikah masasına taşıyan ve görkemli bir düğünle dünyaevine gören Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra bugün boşandı.

BOŞANDILAR

Beykoz Adliyesi'ne gelerek anlaşmalı olarak boşanan çift, adliyeden birlikte çıktı. Kendisini bekleyen basın mensuplarını kırmayan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ayaküstü soruları yanıtlarken Gökhan Çıra hiçbir açıklama yapmadan aracına bindi. Biten evliliği için "Herkes için hayırlısı olsun" diyen Ciğerci, aldatma iddiaları için de "İhanetle alakalı bir şey yok" dedi.

Adliyeye ayrı ayrı araçlarla gelen ikili, birbirlerine hiçbir şey söylemeden araçlarına binerek hızlıca uzaklaştı.

MAL PAYLAŞIMI YAPTILAR

Ciğerci ve Çıra boşanma öncesi mal paylaşımı da yaptı. Birlikte kozmetik firması kuran ikili, burada ortak olarak çalışmaya devam edecek. Bodrum'da iki adet evi olan çift bunları bölüşecek. İkili, şirket üzerine kayıtlı 11 milyonluk lüks araçların ikisinin ortak malı olarak kalmasına karar verdi.

2 yıl önce evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Instagram hesaplarından ortak bir açıklama yapan ikili, "Biz birbirimizi çok sevdik çok da çabaladık ama ne yazık ki bu ilişkiyi devam ettirmeyi başaramadık. Zaman ne gösterir bilemeyiz ancak kısaca şunu söyleyebiliriz ki biz aynen başladığımı gibi birbirimize sevgimizi ve saygımızı koruyarak ayrıldık. Özelimizi, hayatımıza, değerlerimize saygı gösteren herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

2 yıl önce evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı
Tek celsede boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan açıklama: Çabaladık ama devam ettiremedik
Tek celsede boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan açıklama: Çabaladık ama devam ettiremedik
2 yıl önce evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı
Bugün boşanacak olan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, milyonluk servetleri için mal paylaşımı yaptı
Bugün boşanacak olan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, milyonluk servetleri için mal paylaşımı yaptı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Haber Yorumları (1)
UĞUR DURAN: gökhan da sıkılmıştır artık OKAN ile birlikte olmaktan..!!! belli bir süre sonra askerlik hikayelerini de anlatıyorlardır birbirlerine :))
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2 yıl önce evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı - Haberler Magazin
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