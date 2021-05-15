Taksiye çarpan TIR, kaldırımdaki yayaların üzerine devrildi: 2 ölü, 5 yaralı (2)
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Taksiye çarpan TIR, kaldırımdaki yayaların üzerine devrildi: 2 ölü, 5 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı / Oben ULU - Haberler | Güncel

YAYALARIN DEVRİLEN TIR'IN ALTINDA KALDIĞI ANLAR KAMERADAİzmir'in Bergama ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen taksiye çarpan TIR'ın, kaldırımda yürüyen Özgür Aydemir ile arkadaşı Erol Yılmaz'ın üzerine devrilip, ölümüne neden olduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

YAYALARIN DEVRİLEN TIR'IN ALTINDA KALDIĞI ANLAR KAMERADA

İzmir'in Bergama ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen taksiye çarpan TIR'ın, kaldırımda yürüyen Özgür Aydemir ile arkadaşı Erol Yılmaz'ın üzerine devrilip, ölümüne neden olduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, TIR'ın kaldırımda yürüyen iki yayanın üzerine devrilmesi yer alıyor.Oben ULU/BERGAMA (İzmir),


Taksiye çarpan TIR, kaldırımdaki yayaların üzerine devrildi: 2 ölü, 5 yaralı (2)
Taksiye çarpan TIR, kaldırımdaki yayaların üzerine devrildi: 2 ölü, 5 yaralı (2)
Taksiye çarpan TIR, kaldırımdaki yayaların üzerine devrildi: 2 ölü, 5 yaralı (2)
Taksiye çarpan TIR, kaldırımdaki yayaların üzerine devrildi: 2 ölü, 5 yaralı (2)
Taksiye çarpan TIR, kaldırımdaki yayaların üzerine devrildi: 2 ölü, 5 yaralı (2)
Taksiye çarpan TIR, kaldırımdaki yayaların üzerine devrildi: 2 ölü, 5 yaralı (2)
Taksiye çarpan TIR, kaldırımdaki yayaların üzerine devrildi: 2 ölü, 5 yaralı (2)
Taksiye çarpan TIR, kaldırımdaki yayaların üzerine devrildi: 2 ölü, 5 yaralı (2)
Taksiye çarpan TIR, kaldırımdaki yayaların üzerine devrildi: 2 ölü, 5 yaralı (2)
Taksiye çarpan TIR, kaldırımdaki yayaların üzerine devrildi: 2 ölü, 5 yaralı (2)
Taksiye çarpan TIR, kaldırımdaki yayaların üzerine devrildi: 2 ölü, 5 yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oben ULU

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