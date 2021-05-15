Taksiye çarpan TIR, kaldırımdaki yayaların üzerine devrildi: 2 ölü, 5 yaralı (2)

YAYALARIN DEVRİLEN TIR'IN ALTINDA KALDIĞI ANLAR KAMERADAİzmir'in Bergama ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen taksiye çarpan TIR'ın, kaldırımda yürüyen Özgür Aydemir ile arkadaşı Erol Yılmaz'ın üzerine devrilip, ölümüne neden olduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.