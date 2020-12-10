2 yaşındaki Esma'yı öldüren üvey baba, öz amcalara silah çekmiş
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2 yaşındaki Esma'yı öldüren üvey baba, öz amcalara silah çekmiş

10.12.2020 17:50 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:06
2 yaşındaki Esma'yı öldüren üvey baba, öz amcalara silah çekmiş

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, 2018 yılında üvey kızı Esma Asel Kolat'ı (2) döverek, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Emre Salpat ve tutuksuz sanık öz anne F.K.'nin yargılanmasına devam edildi.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, 2018 yılında üvey kızı Esma Asel Kolat'ı (2) döverek, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Emre Salpat ve tutuksuz sanık öz anne F.K.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen küçük kızın öz amcalarından E.K., "Emre Salpat, çocuğu bize vermek istemedi, silah çekmeye çalıştı" dedi.

Olay, 27 Kasım 2018'de, Geyve'ye bağlı Nuriosmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Üvey babası Emre Salpat tarafından öldüresiye dövülen Esma Asel Kolat, komşuların ihbarı üzerine eve gelen jandarma ekiplerince kurtarıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve tedaviye alınan Esma Asel, yaklaşık 3 aylık yaşam mücadelesini 19 Şubat 2019'da kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Emre Salpat ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, çocuğun annesi F.K. hakkında 'kötü muamele'den 2 aydan 1 yıla kadar, üvey baba Emre Salpat hakkında ise 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu ile 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 27 yıl hapis cezası talep edildi. Sakarya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın bugün görülen duruşmasına, tutuklu yargılanan Emre Salpat, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanık anne F.K. ise yer almadı. Emre Salpat, savunmasında, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, tahliyesini talep etti.Mahkemece dinlenen Esma Asel Kolat'ın öz amcası E.K., "Cumartesi görüş günü çocuğu aldık, eve geldik. Ayağında aksaklık vardı, eli sarılıydı, yürüyemiyordu. Hastaneye götürdük; doktor, pazartesi günü adli tıp uzmanıyla muayene edilmesi gerektiğini söyledi. Pazartesi çocuğu almak için anneannesinin evine gittik, kendisinde olmadığını söyledi. Annesi F.K.'ye gittik, bir süre sonra üvey babası Emre Salpat geldi, çocuğu vermek istemedi hatta bize silah çekmeye çalıştı" dedi.Diğer amca M.K. ise üvey baba Emre Salpat'ın çocuğu hiçbir şekilde vermeyeceğini söyleyerek, kendilerine silah doğrulttuğunu belirtti.Mahkeme heyeti, sanık Emre Salpat'ın tutukluluk halinin devamını karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Sakarya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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