2 yaşında kalemi eline aldı, 5 yaşında sergi açtı

2 yaşında kalemi eline aldı, 5 yaşında sergi açtı Sinop'ta yaşayan Huriye ve Erdoğan Bulut ailesinin 5 yaşındaki kızları Umay, henüz 2 yaşında iken resim karalamaya başladı.

2 yaşında kalemi eline aldı, 5 yaşında sergi açtı

SİNOP - Sinop'ta yaşayan Huriye ve Erdoğan Bulut ailesinin 5 yaşındaki kızları Umay, henüz 2 yaşında iken resim karalamaya başladı. Minik Umay'ın bu yeteneği ailesinin gözünden kaçmadı.

Resim öğretmeni olan annesinin de desteğiyle yeteneğini daha da geliştirdi. Küçük ressam 5 yaşında ilk kişisel sergini açtı. Minik Umay'ın 60 eseri Barış Manço Parkı'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergiye sanatseverlerin ilgisi yoğundu. Minik Umay, çizdiği resimleri sergiyi gezenlere dili döndüğünce anlatmaya çalıştı. Sergi sahibi minik bir ressam olunca sergiyi gezenler de küçükler oldu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Umay Bulut'un babası Erdoğan Bulut; "Umay gelişim aşamasında şu yaşına kadar işte tablet, bilgisayar, cep telefonunu kullanamıyor, bilmiyor. ve bunları bilse de izin almadan da dokunmuyor ve kullanmıyor. Televizyonu bile çok sınırlı şekilde izliyor. Bu şekilde kalan zamanını resimle veya diğer aktivitelerle doldurmasına çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Usta