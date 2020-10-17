2. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nde "Yılın Haber Sitesi" ödülü Haberler.com'a verildi

2. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi, "16 Ekim Dünya Gıda Günü"nde Hilton Bomonti'de gerçekleşti. Zirvede, Haberler.com'a "Yılın Haber Sitesi" ödülü verildi. Pandemi tedbirlerinin en üst düzeyde alındığı zirveye ilgi büyük oldu.

16 Ekim 2020 Dünya Gıda Günü'nde gerçekleşen 2. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi Lobin Turkey Başkanı Fahri Ustaoğlu ve Ak Parti MKYK Üyesi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaşım ve Turizm Başkanvekili Metin Yavuz'un açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra gıda konusunda yaşanan sorunlar için çözüm önerileri sunuldu. Bu amaçla iki ana bölümden oluşan sempozyumlarla zirve devam etti.

HABERLER.COM'A ANLAMLI ÖDÜL

Gecede, "Yılın Haber Sitesi" ödülüne Haberler.com layık görüldü. Bu anlamlı ödül, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a takdim edildi.

DENEYİMLERİNİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ PAYLAŞTILAR

Bu önemli zirvede "Gıdada Üretici Sorumluluğu" (yasalar, maliyetler, teknoloji, bilgi birikimi) başlığı altında; Golf Dondurma CEO'su Ergün Akkaya, Onur Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, Fide Gıda CEO'su Cemal Konakcı, Sabancı Holding Ak Portföy Girişim Sermayesi Direktörü Kerem Mutlu, Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık ve Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı Mehmet Mercangıda sorunları konusundaki deneyimleri ve çözüm önerilerini paylaştılar.

ÖZEL SUNUM İLGİ TOPLADI

"Satış Noktaları" başlığı altında ambalaj, dağıtım ağı, bilgilendirme, uluslar arası standartlar ve talep konularının da gündeme geldiği zirvede, ayrıca Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslıhan Nakiboğlu'nun Osmanlı mutfağı ve Osmanlı da gıda ve beslenme konulu özel sunumuyla ilgi topladı.

ÜNLÜ KONUKLAR SAHNE ALDI

Özel gece; oturumların ardından sanat dünyasının ünlü simalarından Emre Kaya, Aydilge, Behzat Gerçeker, Gökhan Türkmen, Burak Yeter, Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul'un sahne almasıyla son buldu.